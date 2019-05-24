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«Против путинской фанатки»: концерт Темниковой оказался под угрозой 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @lenatemnikovaofficial
Глава одесской организации «Уличный фронт» Демьян Ганул обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием отменить выступление российской певицы Елены Темниковой в Одессе. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Ганула, если концерт не отменят, члены «Уличного фронта» устроят акцию у клуба Ibiza Beach Club, где будет выступать певица.
«Одесса против путинской фанатки — Темниковой», — написал он.
Концерт российской певицы в Одессе должен начаться 24 мая в 22:00. В ноябре прошлого года Темникова выступала в Киеве.
Ранее на высказывания Темниковой о президенте РФ Владимире Путине обратил внимание журналист Аркадий Бабченко. Он сослался на интервью с участницами группы «Серебро», опубликованное в 2009 году таблоидом «Экспресс-газета».
В нем Темникова заявляла, что «любит Макса Фадеева и Путина», и назвала Путина «очень хорошим, настоящим мужчиной».
Украина , Шоу-бизнес , Макс Фадеев , Аркадий Бабченко , Владимир Путин , Елена Темникова , СБУ , Экспресс-газета
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