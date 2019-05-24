«Против путинской фанатки»: концерт Темниковой оказался под угрозой

По словам Ганула, если концерт не отменят, члены «Уличного фронта» устроят акцию у клуба Ibiza Beach Club, где будет выступать певица.

«Одесса против путинской фанатки — Темниковой», — написал он.

Концерт российской певицы в Одессе должен начаться 24 мая в 22:00. В ноябре прошлого года Темникова выступала в Киеве.