Большая пересменка

Новый президент Украины вступил в должность, но борьба продолжается с той же силой. Владимир Зеленский начал формировать собственную вертикаль власти, однако первые назначения сразу вызвали массу вопросов. Представители прежней власти всеми силами сопротивляются приходу новой и готовятся дать отпор ее реформам. Почуяв перемены, на Украину потянулись соратники Виктора Януковича , у которых достаточно причин и желания поквитаться с Петром Порошенко и его командой. В нюансах и сюрпризах украинской политики в переходный период разбиралась «Лента.ру».

Лучшие друзья

«Кому понравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?» — простое и искреннее видеообращение тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, записанное в феврале этого года, растрогало миллионы украинцев. Кажется, впервые за годы независимости с ними говорили так открыто и честно, отвечали на давно выраженный, но так и не удовлетворенный Петром Порошенко запрос на перемены и новые лица во власти.

Однако критика Порошенко за кумовство отнюдь не означала, что, заняв пост президента, Зеленский сам не назначит на высшие государственные посты своих друзей и бизнес-партнеров. Например, Ивана Баканова — своего друга детства, с которым они жили в одном подъезде.

С началом политической карьеры нового президента Баканов возглавил его партию «Слуга народа», а во время избирательной кампании руководил предвыборным штабом. 22 мая Зеленский назначил своего друга первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и одновременно главой ведомственного управления по борьбе с коррупцией.

Назначить Баканова непосредственно главой спецслужбы Зеленский не смог бы, поскольку руководителя СБУ должна утвердить Верховная Рада , а она в данный момент настроена по отношению к главе государства враждебно.

В числе прочих друзей Зеленского в новой украинской власти стоит вспомнить Сергея Шефира, назначенного первым помощником президента. Он является другом семьи Зеленских и вместе с ними контролирует около 10 компаний, в том числе является сооснователем и руководителем студии «Квартал-95» — их главного бизнес-проекта. В интервью Шефир сообщал, что глава государства оставил свою долю в бизнесе на время президентства ему или его брату Борису, однако уточнить эту информацию не пожелал.

Адвокаты и банкиры

Команда Зеленского состоит не только из его друзей. Инвестиционного банкира из Лондона Александра Данилюка , которого называют представителем глобалистской группы в украинской политике, изначально прочили на пост министра иностранных дел. Фактически эту функцию он начал выполнять еще до победы Зеленского, когда организовал его встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако очень быстро политический вес Данилюка вырос настолько, что сейчас он считается главным претендентом на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, Совбез должен стать центром стабильности в государстве и заниматься стратегическими вопросами в сфере безопасности, обороны, энергетики и экономики.

Представителем третьей группы, формирующей костяк команды нового президента, можно назвать нового главу администрации президента Андрея Богдана. Это адвокат олигарха Игоря Коломойского и его помощник на посту главы Днепропетровской области — тот самый, которого украинские журналисты, да и сам Петр Порошенко называли куратором Зеленского. Сам Коломойский покинул страну в 2016 году после национализации его Приватбанка и с тех пор считался самым опасным врагом бывшего главы государства.

С назначением Богдана не обошлось без сложностей. Дело в том, что он занимал пост правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики при президенте Януковиче и согласно украинскому законодательству попадает под действие закона о люстрации. Однако сам чиновник указал, что попал в списки абсолютно несправедливо, в отместку за преследование высокопоставленных чиновников. К тому же составители закона вывели из-под его действия должности главы администрации президента и его заместителей.

Самого Зеленского эта коллизия не смутила, а Минюст уже заявил, что, хоть и считает назначение Богдана незаконным, обжаловать его не может.

Рада не рада

Стоит помнить, что Украина является парламентско-президентской республикой, и многие отставки и назначения, например главы Кабмина или той же СБУ, должна утвердить Верховная Рада. Та самая Рада, которую Зеленский распустил в первый день нахождения на посту президента и спикер которой назвал это решение антиконституционным. И хотя с тем, что досрочные выборы состоятся, смирились даже в «Блоке Петра Порошенко», кадровые назначения нового президента старый парламент, очевидно, поддерживать не будет.

Это означает, что ряд ключевых государственных постов в ближайшее время будут занимать и.о. или замы. Досрочные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля. По логике событий, они призваны перезагрузить Раду и ввести в ее состав как можно больше новых политиков. Зеленский предлагал отказаться от смешанной избирательной системы, при которой половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина — по мажоритарным округам. Он предлагал оставить только списки, а также снизить проходной барьер с пяти до трех процентов. В случае принятия этих законопроектов в парламент могли бы пройти «Радикальная партия» Ляшко, «Оппозиционный блок» и партия Святослава Вакарчука , сейчас имеющие по три-четыре процента поддержки.

Однако 22 мая депутаты Рады отказались рассматривать предложения нового президента. Мотивация парламентариев в целом понятна: партиям Порошенко и Тимошенко нет смысла снижать проходной барьер, ведь тогда часть их избирателей может перейти к конкурентам, у которых появится шанс пройти в Раду.

Согласно последнему социологическому опросу, сейчас на прохождение в парламент претендуют пять партий: «Слуга народа» Зеленского, имеющая наибольшую поддержку, «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука (на втором месте с большим отставанием); «Блок Петра Порошенко» (БПП), возглавивший антирейтинг; «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Сила и честь» Игоря Смешко.

Но дьявол кроется в мелочах. На практике у представителей правящего сейчас в Раде большинства — БПП и поддерживающего его «Народного фронта», — а также у депутатских групп «Возрождение» и «Воля народа» существуют десятки прикормленных за пять лет президентства Порошенко мажоритарных округов. Там представителям старой власти гарантирована полная победа. Их нежелание терять вложенные «инвестиции» стало еще одной причиной провала в Раде избирательных инициатив Зеленского.

И это крайне опасно для нового президента. Его партия имеет 43 процента поддержки по партийному списку, однако это лишь половина всего состава парламента. Для заполнения второй половины нужно будет найти 225 человек в мажоритарных округах. А значит, за месяц, оставшийся для выдвижения кандидатов и составления списка партий, Зеленскому нужно либо провести сотни собеседований и удостовериться в честности и порядочности новых политиков, либо смириться с тем, что под брендом «Слуги народа» в парламент зайдут традиционные региональные князьки, зачастую коррумпированные и связанные с криминалом.

Борьба с реваншем

Сопротивление старой системы проявляется не только в сорванных голосованиях по законодательным инициативам нового президента. Правый, националистический лагерь украинской политики постепенно приходит в себя после поражения Порошенко на президентских выборах и начинает мобилизацию избирателей.

Националисты пугают украинцев угрозой реванша — возвращением на Украину представителей команды бывшего президента Януковича и восстановлением «российского влияния» в стране. Спикер Рады Андрей Парубий уже заявил Зеленскому о запахе горящих шин, очевидно, намекая на новый Майдан в случае попыток реванша и отхода от сформированного при Порошенко националистического курса.

Тема реванша и преследования людей из команды Порошенко тем более актуальна, что сразу после инаугурации Зеленского Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении уже бывшего президента по делу о госизмене, а Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование хищений и злоупотреблений, совершенных окружением Порошенко в энергетической сфере.

Однако пока складывается ощущение, что подобные действия силовых и надзорных ведомств являются скорее предупредительными, нежели реальными попытками посадить членов старой команды. Против того же Порошенко далеко не первый раз начинают уголовное преследование — например, еще до истечения срока его полномочий стало известно, что в отношении бывшего украинского лидера возбуждено десять дел. Но в данный момент перспективы доведения их до суда весьма туманны.

Тем более что начало уголовного преследования, в общем-то, выгодно Порошенко. Так он демонстрирует своим избирателям, что Зеленский ничем не отличается от других украинских лидеров, сразу после вступления в должность начинавших преследовать оппонентов. А угроза «российского реванша» способствует дополнительной мобилизации правого электората.

Учитывая, что старая избирательная система все же сохранится на досрочных парламентских выборах, бывший президент без особого труда сможет пройти туда со своей партией, и так представляющей сейчас самую многочисленную фракцию, и сформировать в будущей Раде мощную националистическую оппозиционную фракцию в 12-15 процентов голосов.

Иногда они возвращаются

Правда, пока для Порошенко большую опасность представляет отнюдь не Зеленский, который, кстати, никогда не грозил ему тюрьмой. Настоящая угроза для представителей старой власти исходит от сенсационно вернувшегося на Украину Андрея Портнова , бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича.

Из всех членов команды Януковича Портнов, кажется, единственный не смирился с участью опороченного эмигранта. Против него ввели санкции Евросоюз и Канада по обвинению в причастности к расстрелу протестующих на Майдане в феврале 2014 года; на Украине его обвиняли в государственной измене из-за того, что Портнов якобы способствовал присоединению Крыма к России. Апогеем стало обвинение украинской прокуратуры в том, что чиновник во время преподавания в Киевском университете присвоил собственную зарплату.

Благодаря упорной и планомерной работе Портнова и его юридической команды санкции были сняты, и ни одно преступление, в которых его обвиняли, так и не было доказано в судебном порядке. И после возвращения на родину бывший чиновник перешел в наступление на своих гонителей.

Первым делом он подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) против Петра Порошенко и обвинил того в государственной измене, попытке захвата власти, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Также Портнов в своем Telegram-канале опубликовал документы, якобы подтверждающие тайные операции бывшего президента с офшорными компаниями.

Учитывая высокий уровень личной неприязни, настойчивость и опыт во взаимодействии с украинскими правоохранителями, можно не сомневаться, что Портнов приложит достаточно усилий и доведет начатое до логического завершения. А с учетом крайне высокого антирейтинга бывшего президента команда Зеленского, если не будет способствовать, то, как минимум, не станет препятствовать таким действиям.

Пока же Украина зависла в состоянии транзита: старая власть ушла, но не совсем, а новая пришла, но еще не окончательно. Не факт, что собранная наспех команда Зеленского сможет с максимальным результатом провести парламентские выборы и сформировать под себя новое правительство. А значит, страну ждет новый раунд политической борьбы.