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Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Раду 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для участия в выборах в Верховную раду, которые назначены президентом страны Владимиром Зеленским на 21 июля.
"После прилета [на Украину] я встречался с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. У нас есть общие вопросы, …, коммерческие вопросы, есть политические", — сказал он в интервью, обнародованном в четверг на YouTube-канале издания "Украинская правда".
Коломойский также сообщил, что создается "новый политический проект". "Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа" (парламентская фракция), партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", — добавил олигарх.
По его словам, новая политическая сила будет представлена, в частности, "большим количеством мэров". "После президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешными
Поэтому требуется перезагрузка. Требуется объединение, более расширенное понимание идеологии. Не просто клуб по интересам. А какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатизирую "Возрождению", — добавил Коломойский. Он уточнил, что предоставляет "консультативную" помощь новому проекту.
При этом бизнесмен затруднился сказать, кто составит коалицию в новой Раде, отметив, что она будет включать "две или три партии".
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Комментарии1
Украина , В мире , Игорь Коломойский , Павел Фукс , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Украинская правда
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