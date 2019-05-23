Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Раду

"После прилета [на Украину] я встречался с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. У нас есть общие вопросы, …, коммерческие вопросы, есть политические", — сказал он в интервью, обнародованном в четверг на YouTube-канале издания "Украинская правда".

Коломойский также сообщил, что создается "новый политический проект". "Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа" (парламентская фракция), партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", — добавил олигарх.

По его словам, новая политическая сила будет представлена, в частности, "большим количеством мэров". "После президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешными

Поэтому требуется перезагрузка. Требуется объединение, более расширенное понимание идеологии. Не просто клуб по интересам. А какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатизирую "Возрождению", — добавил Коломойский. Он уточнил, что предоставляет "консультативную" помощь новому проекту.

При этом бизнесмен затруднился сказать, кто составит коалицию в новой Раде, отметив, что она будет включать "две или три партии".