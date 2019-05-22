Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть его законопроект

Ранее за внесение предложения главы государства в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь", — написал Зеленский в фейсбуке.

По мнению украинского лидера, депутаты рассчитывают "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", — заключил он.

Ранее советник Зеленского Руслан Стефанчук обвинил парламентариев в нарушении договоренностей. По его словам, во вторник депутаты и глава государства достигли компромисса по изменению избирательного законодательства, который члены Рады нарушили.

Инициатива Зеленского предполагала переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов.