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Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть его законопроект 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассмотреть предложенный им законопроект о выборах народных депутатов.
Ранее за внесение предложения главы государства в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь", — написал Зеленский в фейсбуке.
По мнению украинского лидера, депутаты рассчитывают "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".
"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", — заключил он.
Ранее советник Зеленского Руслан Стефанчук обвинил парламентариев в нарушении договоренностей. По его словам, во вторник депутаты и глава государства достигли компромисса по изменению избирательного законодательства, который члены Рады нарушили.
Инициатива Зеленского предполагала переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера с пяти до трех процентов.
Это предложение раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко". В частности, лидер фракции БПП Артур Герасимов предположил, что снижение порога приведет в парламент "карманные партии", контролируемые украинскими олигархами.
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Комментарии18
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Артур Герасимов , Верховная Рада
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