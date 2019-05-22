На Украине подготовили законопроект об импичменте

Законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят, сообщил в среду замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский , бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента.

"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению", — цитирует Рябошапку агентство "Укринформ".

Он также отметил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже находится в Верховной раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", — добавил Рябошапка.

По его словам, команда президента в ближайшее время представит законопроект о наказании за незаконное обогащение.

"У нас есть новый концепт, он позволяет, в том числе, реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажиты до вступления в силу данного закона. Мы предложим в ближайшее время этот законопроект", — добавил он.

По его словам, у команды нового президента есть ряд других законов, связанных с реформой судебной системы, а также правоохранительных органов и ряд экономических вопросов.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.