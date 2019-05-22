Законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят, сообщил в среду замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский, бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента.
"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению", — цитирует Рябошапку агентство "Укринформ".
Он также отметил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже находится в Верховной раде и готов к рассмотрению во втором чтении.
"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", — добавил Рябошапка.
По его словам, команда президента в ближайшее время представит законопроект о наказании за незаконное обогащение.
"У нас есть новый концепт, он позволяет, в том числе, реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажиты до вступления в силу данного закона. Мы предложим в ближайшее время этот законопроект", — добавил он.
По его словам, у команды нового президента есть ряд других законов, связанных с реформой судебной системы, а также правоохранительных органов и ряд экономических вопросов.
Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.