Будет вынужден переехать: СМИ узнали о новой недвижимости для Зеленского

В настоящее время президент проживает в элитном 22-этажном доме по адресу: улица Грушевского, 9-а. Однако многоквартирный дом считается небезопасным, поэтому Зеленскому, возможно, придется перебраться в одну из своих загородных резиденций.

Кроме данной квартиры, Владимиру и Елене Зеленским также принадлежат еще четыре квартиры в Киеве. Одна из них, площадью 284 кв метров, находится на той же улице Грушевского.

Еще три, площадью 131,9 кв метров, 254,5 кв метров и 198,6 кв метров, также находятся в многоквартирных домах и не соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к месту жительства первых лиц Украины.

Согласно опубликованной на днях декларации о доходах и имуществе, в собственности Зеленского находится также двухэтажный дом в коттеджном поселке в Иванковичах Киевской области площадью 353,5 кв метров с земельным участком в 1,2 гектара.

Этот дом тоже нельзя считать безопасным для проживания президента, уверено издание. Он расположен довольно далеко от города (более 30 км) и может быть атакован с воздуха либо путем проникновения из рядом стоящих домов.

По информации «МК», для семьи Зеленских могут приобрести целый этажа в квартале, непосредственно примыкающем к Администрации президента . Квартал ограничен улицами Шелковичной, Институтской, Лютеранской и Банковой. Все входы внутрь квартала строго контролируются полицией и спецслужбами.

Ранее журналисты выяснили, что у Владимира Зеленского имеется 15-комнатная вилла в итальянской Тоскане. Тогда Зеленский заявил, что вилла используется исключительно для съемок. Супруга президента подтвердила его слова и сказала, что была на ней лишь пару раз.