Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будет вынужден переехать: СМИ узнали о новой недвижимости для Зеленского 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сменить место жительства, пишет «Московский комсомолец».
В настоящее время президент проживает в элитном 22-этажном доме по адресу: улица Грушевского, 9-а. Однако многоквартирный дом считается небезопасным, поэтому Зеленскому, возможно, придется перебраться в одну из своих загородных резиденций.
Кроме данной квартиры, Владимиру и Елене Зеленским также принадлежат еще четыре квартиры в Киеве. Одна из них, площадью 284 кв метров, находится на той же улице Грушевского.
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Еще три, площадью 131,9 кв метров, 254,5 кв метров и 198,6 кв метров, также находятся в многоквартирных домах и не соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к месту жительства первых лиц Украины.
Согласно опубликованной на днях декларации о доходах и имуществе, в собственности Зеленского находится также двухэтажный дом в коттеджном поселке в Иванковичах Киевской области площадью 353,5 кв метров с земельным участком в 1,2 гектара.
Этот дом тоже нельзя считать безопасным для проживания президента, уверено издание. Он расположен довольно далеко от города (более 30 км) и может быть атакован с воздуха либо путем проникновения из рядом стоящих домов.
По информации «МК», для семьи Зеленских могут приобрести целый этажа в квартале, непосредственно примыкающем к Администрации президента. Квартал ограничен улицами Шелковичной, Институтской, Лютеранской и Банковой. Все входы внутрь квартала строго контролируются полицией и спецслужбами.
Ранее журналисты выяснили, что у Владимира Зеленского имеется 15-комнатная вилла в итальянской Тоскане. Тогда Зеленский заявил, что вилла используется исключительно для съемок. Супруга президента подтвердила его слова и сказала, что была на ней лишь пару раз.
Комментарии61
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза третьей мировой: В ООН заявили о ядерном войне1
«Я готов»: Порошенко ответил на выдвинутые обвинения69
Закон об импичменте: Зеленский попадет под раздачу?144
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие88
Сдержать Россию. Что задумали США?44
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение