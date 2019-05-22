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Ляшко назвал Зеленского «узурпатором» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
Об этом сообщает Gordon.ua.
Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор».
«Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие… Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону — это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват», — сказал депутат.
Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».
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Украина , В мире , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада
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