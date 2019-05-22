Ляшко назвал Зеленского «узурпатором»

Об этом сообщает Gordon.ua.

Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор».

«Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие… Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону — это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват», — сказал депутат.

Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».