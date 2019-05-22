Ляшко назвал Зеленского «узурпатором» 

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
Об этом сообщает Gordon.ua.
Как заявил Ляшко на внеочередной сессии парламента, на Украине произошло «уничтожение Конституции, и Зеленский — узурпатор».
«Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие… Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону — это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват», — сказал депутат.
Вместе с этим глава фракции добавил, что его партия переходит в оппозицию «к узурпатору Зеленскому».