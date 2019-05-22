И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что ООН должна "перестать терпеть" присутствие России в Совете Безопасности, пишет "Укринформ".
По ее словам, это связано с якобы российской "агрессией" против Украины. Причем Супрун заявила, что ООН также следует отказаться от "российских денег".
"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля", — заявила она.
Кроме того, Супрун призвала расширить санкционный режим против Москвы, заявив, что в противном случае, будет "вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания".
При этом и. о. главы Минздрава добавила, что Украина "является надежным партнером мирового сообщества", и продолжит "защищать ценности, которые повлекли мир и процветание", а Россия якобы мешает Киеву проводить реформы.
Отставки Супрун давно добивались парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и.о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Кабмин Украины подал жалобу на это решение. Позднее суд вернул Супрун полномочия.