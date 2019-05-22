И.о. главы Минздрава Украины призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что ООН должна "перестать терпеть" присутствие России Совете Безопасности , пишет "Укринформ".

По ее словам, это связано с якобы российской "агрессией" против Украины . Причем Супрун заявила, что ООН также следует отказаться от "российских денег".

"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля", — заявила она.

Кроме того, Супрун призвала расширить санкционный режим против Москвы, заявив, что в противном случае, будет "вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания".

При этом и. о. главы Минздрава добавила, что Украина "является надежным партнером мирового сообщества", и продолжит "защищать ценности, которые повлекли мир и процветание", а Россия якобы мешает Киеву проводить реформы.