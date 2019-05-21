В срочном порядке: Зеленский созывает Раду

Направил обращение: Зеленский просит срочно созвать Раду

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

На внеочередном заседании будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины'» и «О публичных закупках», сообщила пресс-служба.

Ранее во вторник Зеленский предложил снизить проходной барьер в парламент на выборах с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему.

Позже Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, аргументировав свое решение низким доверием граждан к работе народных депутатов.