Урфин Джюс и его деревянные депутаты. Порошенко некуда бежать, кроме Львовской Народной Республики

Решения, объявленные новым президентом, ожидались, но инаугурация вызвала панику и шок

Итогом пяти лет непрерывного террора против собственной страны стало отторжение его абсолютным большинством населения. Избиратели, не сговариваясь, объединились и галочками сказали «нет» Петру Порошенко . Лишь один очаг упорного сопротивления остался: Галиция. Единственная область, которая сказала «да» войне, нацизму, русофобии и тирании. Она может оказаться последним оплотом свергнутого Порошенко.

Знамения

Порошенко был свергнут, иначе не назовешь. Обычно голоса делились примерно поровну между основными кандидатами. Лишь в 2014 году, после государственного переворота, выбирать было не из кого, так что все досталось Порошенко. В 2019-м мы увидели свержение узурпатора, который изо всех сил цеплялся на власть. Люди голосовали «против», а не «за».

Ну а «Зе», которому электорат расчистил дорогу в президентский кабинет на улице Банковой, в первый же день приведения к присяге громко хлопнул дверью за предшественником.

Украина — страна мистическая. Это каждый русский человек знает с детства из книг русского писателя Николая Гоголя . Так что мистика неотделима от украинской политики. Янукович прославился падением от попадания яйца, ударом елового венка по голове. Порошенко не падал, а твердо топтал землю, оставляя за собой воронки от взрывов, но и с ним связаны знамения. При виде этого президента валились с ног солдаты ВСУ. Знак толковали как грозное предзнаменование самому Порошенко. Но все было прозаичнее и проще. Падавшие солдаты были лишь символом павших солдат, которых Порошенко гнал на смерть в войне против собственного народа. А сам «гарант» беспощадно шел своим путем. Вот как сейчас.

И во время инаугурации его преемника случилось целых два знака. Упало на землю положенное на церемониальную подушечку удостоверение президента Украины. И здесь не нужно быть Вангой. У Владимира Александровича билет в один конец — или сделать задуманное и выстраданное его избирателями, или отставка. Первая в истории отставка президента Украины, шестого по счету. Зеленский прекрасно знает это и в своей речи он еще раз напомнил, что не держится за должность, готов к непопулярным решениям и, если не получится — уйдет с поста главы государства. Это знамение «равновесия». Оно не хорошее, не плохое — зависит от самого персонажа. А вот второй знак был, без сомнения, угрожающим его врагам. В тот момент, когда президент Зеленский объявил о роспуске Рады, стало плохо депутату БПП Николаю Паламарчуку.

И не зря. Во-первых, он, прикрываясь депутатской неприкосновенностью, прятался от следствия-суда по обвинению в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Во-вторых, Паламарчук из Блока Петра Порошенко. В-третьих, Зеленский приказал депутатам, пока они еще работают, голосовать за отмену неприкосновенности. Вершится судьба узурпаторов и преступников. И депутата БПП увезли в коляске, в сумрак предсказуемого грядущего.

Горе побежденным

Решение о роспуске Рады было ожидаемым. И нужно признать, что большая часть фракций смирилась с участью уволенных и не намерена устраивать демарш, апеллируя к фейковому выходу «Народного фронта» из фейкового, три года не существующего, «большинства». Его представитель Игорь Котвицкий устало ответил, что относится к роспуску Рады нормально, выхода нет, надо идти на выборы. Кстати, он сообщил о том, что «Народного фронта» больше не будет. Это название становится частью истории. НФ пойдет на выборы в новый парламент под другим названием. Заметают следы «нарфронтовики» или нет, неважно. Важно, что они признали банкротство.

Фракция Тимошенко согласна с роспуском, Оппозиционный блок даже поддерживает его, что не странно — Бойко говорит об этом с момента окончания выборов президента. Ляшко, пытавшийся ругать Зеленского из зала за переход на русский язык, тоже признал, что внеочередных выборов требует общество. Самопомощь, которая стремительно, на глазах у всей публики переобувается под новую власть, пошла дальше. Ранее, после выхода НФ из коалиции, фракция львовского мера отказалась формировать новую. А сегодня она предложила немедленно провести внеочередное заседание, чтобы выполнить и перевыполнить задачи, поставленные уважаемым Владимиром Александровичем — отменить неприкосновенность, уволить Луценко с поста генпрокурора и так далее, и так далее.

Заместитель главы БПП, одиозный из-за коррупционных скандалов Игорь Кононенко, покидая здание Рады и выглядя уставшим сказал, что блок будет готовиться к досрочным выборам, а сам он еще не решил, пойдет на них или нет. Это важное заявление. Кононенко понимает, что если Зеленский, сказав «А» во время инаугурации, скажет и «Б», начав «большую чистку», он обязательно окажется под следствием и конечно станет слишком токсичным для досрочных выборов.

Токсичный типаж

Но самым токсичным может стать главный персонаж президентской фракции. И не просто токсичным — радиоактивным. Порошенко будет так фонить, что ни один дозиметр не справится с задачей измерить его фиаско. Самая главная реакция на инаугурацию — у самого Петра Порошенко. Этот самый инфернальный политик Украины за всю историю сидел в третьем ряду почетных гостей с нехорошим лицом. Тот художник, кто изобразит это выражение на полотне маслом, войдет в историю изобразительного искусства. Будущая картина обязательно затмит «Меншикова в Березове» и «Наполеона после отречения». Потому что выражение лица свергнутого Порошенко куда ярче и выразительнее.

Немного раньше Петр Алексеевич заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, и пообещал вернуться через пять лет на Банковую.

«Да, я остаюсь в политике и новому президенту я готов помогать советами, если он их потребует», — лгал Порошенко.

Никто не купился. Сказка о лживом пастушке сыграла с ним самую злую шутку — он стал ее живым воплощением. Он не угоден небесам — небеса отвернулись от него и не подают ему знаков. Вместо знамений накануне инаугурации в Киев вернулся бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов , который с безжалостным спокойствием палача расписывал все юридические шаги, которые независимо от Зеленского будет предпринимать целая команда крючкотворов и сутяг с единственной целью — посадить Порошенко в тюрьму. Что-то подсказывает, что Петр Алексеевич видел это интервью.

Побег или бунт

Что же остается Порошенко? Сама судьба сделала его фюрером тех темных сил, которые ввергли Украину в пучину гражданской войны и хаоса, поставили на грань исчезновения с карты мира. Это положение холодных звезд безжалостно. Оно не оставляет Порошенко никакого выхода, ноль шансов бежать, уклониться или спрятаться. Он человек далеко не трусливый и он обязательно даст последний бой. Внеочередные выборы оставляют ему очень мало времени и места для маневра. Если в ближайшие два месяца Рада, по требованию Зеленского, отменит неприкосновенность, мажоритарку и выборный закон, Порошенко останется без соратников, которые станут мишенями стрельбы по бегущим кабанам.

Для этого нужно еще сменить генпрокурора, хотя взамен на помилование и неприкасаемость Луценко посадит кого угодно. Бежать в посольство США Порошенко тоже не сможет. Одиозную Мари Йованович с позором убрали из Киева, дома ей грозит как минимум стать невыездной из США. Ее прощальное видеообращение — это ведьминский вопль бессильного отчаяния. И все же у Порошенко все еще есть армия, чтобы принять бой. Это те самые условные 25%, которые и были виновниками Евромайдана, его движущей силой. Именно они не замолкая камлали войну и смерть. Это они против мира, они виноваты в том, что пять лет жизни при Порошенко были украдены у миллионов украинцев и выброшены в унитаз. А кое-кто не собрал костей.

Быть или не быть «народной республике»

Чисто территориально оплот порохоботов — Львовская область. Именно там в первом и втором туре голосовали за Порошенко. Кое-кто из армии порохоботов еще до второго тура писал, что пришло время Львовской Народной Республики.

«Пороха сделать её президентом и попросить НАТО ввести войска», — шутил львовский программист Максим Литвинюк.

Впрочем, идея начинать партизанскую войну не шутки. К этому вполне серьезно призывает черный бандеровский ворон-падальщик Дмитрий Корчинский.

«Чем жить с такими земляками, так лучше создать свою республику. Сами потом к нам попросятся», — пишет некто Владимир Наконечный.

«Слава Богу, что я живу во Львове и меня окружают адекватные люди. А не ватники, сепары и повстанцы с вавкой в голове», — выражает удовлетворение Галина Лобатин.

«Мы самодостаточная область, у нас есть всё. Можем иметь гетмана и перенести во Львов казацкую столицу. Хорошо звучит: Украинское Казацко-Гетманское Западное государство», — написал Семен Василишин.

Вполне серьезно Львовщина может стать новой Вандеей для Порошенко. Сюда побегут герои майдана, уроженцы края. Местные уже открыли голосование за будущего губернатора, в котором побеждает Владимир Парасюк , как и Зеленский, бывший кавээнщик.

«Если бы вся Украина голосовала на выборах так, как Львов, мы бы уже жили в Европе, были бы в НАТО и уровень жизни был бы достойный, но, к сожалению, большинство украинцев не хотят этого», — сетует львовянка Ирина Герасим.

«Снова, как в старые времена, Запад Украины ничего не решает», — сожалеет Галина Гаврилюк.