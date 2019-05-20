Бывший замглавы администрации Януковича обвинил Порошенко в госизмене

Портнов ранее сообщил, что вернулся в Киев. В 2014 году он покинул территорию Украины, проживал в Москве Вене . В марте Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.

"Президент Порошенко пытался ввести в стране военное положение. Для этого он пожертвовал гражданами, украинскими моряками. Он должен был осознавать и прогнозировать, что они как минимум попадут в плен, и как максимум — могут погибнуть… Это не только состав узурпации власти, здесь другой состав, государственная измена. Мы считаем, что эти действия принесли ущерб украинской обороноспособности. Что эти действия совершались для подрыва национальной безопасности", — заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.

По его словам, требуется проработка юридической позиции для привлечения Порошенко к ответственности по этому вопросу.

В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.