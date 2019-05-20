Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.
Портнов ранее сообщил, что вернулся в Киев. В 2014 году он покинул территорию Украины, проживал в Москве и Вене. В марте Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.
"Президент Порошенко пытался ввести в стране военное положение. Для этого он пожертвовал гражданами, украинскими моряками. Он должен был осознавать и прогнозировать, что они как минимум попадут в плен, и как максимум — могут погибнуть… Это не только состав узурпации власти, здесь другой состав, государственная измена. Мы считаем, что эти действия принесли ущерб украинской обороноспособности. Что эти действия совершались для подрыва национальной безопасности", — заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.
По его словам, требуется проработка юридической позиции для привлечения Порошенко к ответственности по этому вопросу.
В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.