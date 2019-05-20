Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем. Изображение он разместил в своем Facebook-аккаунте.

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Полторак, поблагодарив украинцев за «поддержку и теплые слова».

Глава Минобороны добавил, что на Украине создана мощная армия патриотов, способная дать отпор сильному агрессору.

«Мы идем вперед! Победа за нами!» — заключил он.

Спустя час после публикации Полторак удалил коллаж с Кремлем, оставив лишь текст.

Степан Полторак подал в отставку 20 мая после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского . Фотографию заявления на имя главы государства он показал своим подписчикам в социальных сетях.