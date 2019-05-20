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Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем. Изображение он разместил в своем Facebook-аккаунте.
«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Полторак, поблагодарив украинцев за «поддержку и теплые слова».
Глава Минобороны добавил, что на Украине создана мощная армия патриотов, способная дать отпор сильному агрессору.
«Мы идем вперед! Победа за нами!» — заключил он.
Спустя час после публикации Полторак удалил коллаж с Кремлем, оставив лишь текст.
Степан Полторак подал в отставку 20 мая после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию заявления на имя главы государства он показал своим подписчикам в социальных сетях.
Полторак занимал должность министра обороны Украины с 14 октября 2014 года. Осенью 2018-го был уволен с военной службы, оставшись главой ведомства в гражданском статусе в связи с требованиями стандартов НАТО.
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Комментарии172
Украина , Армия , В мире , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Министерство обороны , НАТО
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