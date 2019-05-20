Вслед за остальными: Гройсман покидает пост

Премьер Украины Гройсман заявил, что подаст в отставку

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил он в ходе брифинга.

По законодательству Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада . В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

Гройсман также заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.

"Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", — сказал Гройсман. Трансляцию вел телеканал "Прямой".