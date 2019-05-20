Вслед за остальными: Гройсман покидает пост

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Премьер Украины Гройсман заявил, что подаст в отставку 

Прайм + ещё 12 50 минут назад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке.
"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил он в ходе брифинга.
По законодательству Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.
Гройсман также заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.
"Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной", — сказал Гройсман. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. В ходе инаугурации Зеленский заявил, что распускает Раду.
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Комментарии23
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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