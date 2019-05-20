Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации

Инаугурация избранного президентом Украины с рекордно высоким в постсоветской истории результатом 73% голосов во втором туре Владимира Зеленского обернулась политической революцией. Новый президент пошел на самый радикальный вариант переформатирования власти — с роспуском Рады и требованием отставки всех ключевых фигур в правительстве эпохи Порошенко . Зеленский, похоже, отдает себе отчет в степени риска этих шагов. В инаугурационной речи он заявил о готовности расстаться с рейтингом и самой должностью президента.

После триумфальной победы во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский вел борьбу с Верховной радой и администрацией уходящего президента Петра Порошенко, которые придумывали различные способы максимально оттянуть инаугурацию. По украинскому закону нельзя распускать парламент менее чем за полгода до очередных выборов. Поэтому последним днем, когда Зеленский мог сделать это юридически корректно, было 27 мая. Зеленский настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Рада попыталась даже сознательно развалить правящую парламентскую коалицию — из нее вышел «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка и теперь уже бывшего секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова . По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского

Виктора Януковича — В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады. Как это сделать, формально не нарушая закон, ему фактически подсказал бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов , на днях вернувший на Украину из Израиля . Накануне инаугурации в СМИ появился указ о роспуске Рады, составленный Портновым. «Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады должен выглядеть примерно так», — написал Портнов в соцсетях. Речь шла о том, что поскольку у правящей коалиции в Раде не было простого большинства — 226 депутатом, — то и сама эта коалиция де-юре могла считаться не существующей. И потому ее распад не мешал Зеленскому распустить Раду. В команде Зеленского назвали этот указ фейковым. Тем не менее, в инагурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента. По некоторым данным, наиболее вероятная дата досрочных выборов — 14 июля.

Кроме того, Зеленский призвал уволить трех ключевых силовиков — главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака . На увольнение Грицака, Луценко и Полторака он дал два месяца. Однако Полторак подал в отставку сразу.

По закону, роспуск Рады не означает автоматической отставки правительства — его формирует не президент, а парламент. Поэтому украинское правительство не обязано складывать полномочия перед вновь избранным президентом до того, как парламент не сформирует новый кабинет министров.

Однако Зеленский призвал действующее правительство уйти в отставку добровольно. И даже процитировал знаменитую фразу президента США Рональда Рейгана о том, что правительство не решает проблемы, а само является главной проблемой.

Также Зеленский попросил Раду до роспуска принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс и открытые списки на выборы. Сразу после инаугурации экс-президент Украина Петр Порошенко пригласил на экстренное совещание премьера Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия. Большинство депутатов, по словам источников в Раде, не ожидали от Зеленского роспуска парламента.

Такие резкие заявление Зеленского вполне понятны и логичны. Он надеется как можно скорее конвертировать рекордную личную популярность в максимально широкое представительство в новой Раде. К концу октября, когда должны были состояться очередные парламентские выборы, рейтинг Зеленского может существенно упасть, а у его оппонентов было бы гораздо больше времени, чтобы попытаться максимально ухудшить результат партии Зеленского «Слуга народа» на этих выборах. Пока по Конституции Украины у Рады полномочий больше, чем у президента, и поменять эту Конституцию тоже может только Рада. Сейчас Зеленский пытается не дать своим противникам времени опомниться.

При этом ожидать радикального изменения политического курса Украины при Зеленском пока не приходится. Он заявил на инагурации открытым текстом: «Крым и Донбасс — это украинская земля». (Понятно, что любой политик, считающий иначе, сейчас не имеет шансов стать президентом Украины). Прекращение огня в Донбассе Зеленский назвал своей первой задачей в новой должности, а к его жителям обратился по-русски. Зеленский также заявил, что готов терять рейтинги и даже саму должность ради урегулирования конфликта на востоке Украины.

По мнению нового президента Украины, начало мирному урегулированию в Донбассе может положить возвращение украинских пленных на родину. Какими способами Зеленский собирается добиться мира в Донбассе или хотя бы возвращения пленных — пока непонятно. После второго тура из его команды были утечки на тему возможного подключения к прямым переговорам с Россией по «украинскому вопросу» США, но есть большие сомнения, что администрация Трампа готова серьезно менять формат своего участия в решении украинского кризиса. Тем более что США отзывают своего посла на Украине и есть высокая вероятность, что до следующих президентских выборов в самих Соединенных Штатах, вместо посла с Украиной будет взаимодействовать всего лишь временный поверенный.

Риторика и интонация речи Зеленского более всего напоминала риторику Михаила Саакашвили , когда он пришел к власти в Грузии. Та же решительность, то же желание бороться с коррупцией, та же нарочитая борьба с культом личности президента: Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих. По его словам, президент не должен быть идолом, а его портрет — это не икона.

Он предложил, вешать в кабинетах портреты детей и «перед каждым решением смотреть им в глаза».

Зеленский призвал всех украинцев, живущих за пределами страны, в том числе не имеющих украинского гражданства, возвращаться на родину и обещал дать всем репатриантам украинское гражданство. Впрочем, прямо сейчас на Украину возвращаются разве только некоторые известные политические противники Петра Порошенко из числа олигархов или украинских политиков эпохи Януковича. Самыми известными «возвращенцами» пока стали олигарх Игорь Коломойский и вышеупомянутый политический соратник Януковича Андрей Портнов.

Зеленский обостряет и отчасти провоцирует политический кризис на Украине из вполне понятных и даже благородных соображений: чтобы что-то реально изменить, ему надо иметь большинство в Раде. При этом можно не сомневаться, что главной проблемой Зеленского станут даже не ключевые фигуры во власти эпохи Порошенко, а попытки олигархического реванша. Пока ни одному президенту Украины не удавалось противостоять крупнейшим украинским олигархам, остающимся реальными хозяевами страны.

С другой стороны, Зеленский знал или в крайнем случае узнает по ходу дела, на что шел. Теперь весь спрос за ситуацию на Украине будет с него — даже если руководство нынешнего созыва Рады начнет оспаривать указ о ее роспуске в суде. Судя по инаугурационной речи, Зеленский не боится такой ответственности. Но это не значит, что он с ней справится.