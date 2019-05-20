Только «российский сценарий» поможет Украине избежать дефолта от МВФ

"Изначально сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) исходило из состояния украинской экономики — собственных инвестиционных резервов у страны не было, зато рос уровень госдолга. При этом доходы страны падали из-за снижения доходов от экспорта продукции Украины. Рынок России страна закрыла для себя самостоятельно и вынуждена была брать в долг. Но заимствования МВФ выдает на определенных условиях — фонд обеспечивает условия для возврата страной одолженных средств.

Но украинская экономика из-за этих требований не оздоровилась — займы лишь усугубили проблему, так как взятые средства разворовывались и тратились крайне неэффективно в стране-получателе. Справедливости ради стоит отметить: положительных результатов по итогам программ кредитования МВФ для не показала еще ни одна страна. Брать в долг — это значит, что придется возвратить деньги с процентами. На Украине ситуацию в экономике займы лишь усугубили", — отмечает аналитик.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с МВФ загнало страну в долговую яму. Он сравнил организацию с доктором, который должен вылечить экономику Украины, однако "сделал только хуже".

"Болезнь не излечивается. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 1990-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. За что мы им платить должны?" — недоумевает Рабинович.

"Рекомендации МВФ связаны прежде всего со снижением социальных обязательств, но на сегодняшний день в этом плане на Украине уже все ресурсы исчерпаны. заработные платы бюджетникам снижать уже некуда, равно как и повышать стоимость коммунальных услуг. Поддерживать действующие и потенциальные экспортные производства в стране тоже не на что. То есть глубокие структурные реформы невозможны.

Это означает, что для Украины уже крайне проблематично расплатиться даже с имеющимися долгами, а страна продолжает занимать. МВФ же вынудили вливать деньги в эту страну — о возврате кредитов думали с точки зрения политики. Американцам нужно было создать нестабильную страну для политического давления на Россию. То есть об экономике Украины никто не думал, ее просто принесли в жертву. В такой ситуации от кредитов ждать положительных результатов не приходится", — подчеркивает Валерий Абрамов.

Российские перспективы

Рабинович подчеркнул, что теперь Киеву надо в ближайшие пять лет выплатить МВФ порядка десяти миллиардов долларов. Депутат заявил: украинцы не хотели брать деньги МВФ — кредиты были навязаны президентом Петром Порошенко , который оставил этот пост. При этом он напомнил, что именно при Порошенко сам МВФ признал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Рабинович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с организацией, а МВФ — покинуть страну.

Депутат добавил: на протяжении пяти лет все западные государства постоянно называли Украину "форпостом демократии", однако на деле Киев за все это время получил лишь списанную военную технику и старое оружие по заоблачным ценам, а также огромные долги. Стоит отметить, что МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации — 14 месяцев на первом этапе.

"До введения Россией санкций против Украины, а произошло это сравнительно недавно, многое из украинской продукции было конкурентоспособно на рынке РФ. Вполне логично, что во избежание перспектив дефолта стоит на него вернуться. И если исходить из прагматичных соображений, новый президент Зеленский и его правительство должны сделать все для улучшения отношений с Москвой, снятия санкций и расширения торговли. Но в такой вариант развития событий верится крайне слабо.