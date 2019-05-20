НТВ назвал Порошенко Гитлером

Программа «Новые русские сенсации» от 19 мая была озаглавлена «Петр Алексеевич Гитлер». При этом в момент появления текста демонстрировалась фотография Порошенко, практически исключающая возможность сравнения какого-либо иного Петра Алексеевича с фюрером Третьего Рейха.

Авторы программы взяли интервью у подполковника СБУ , который рассказал о «залитых кровью полах и зацарапанных ногтями стенах» в секретных украинских тюрьмах, а также об иных «чудовищных преступлениях Петра Порошенко».