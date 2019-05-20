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НТВ назвал Порошенко Гитлером 

Lenta.ru 34 минуты назад
Телеканал НТВ сравнил уходящего в отставку президента Украины Петра Порошенко с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Репортаж размещен на YouTube-канале телекомпании.
Программа «Новые русские сенсации» от 19 мая была озаглавлена «Петр Алексеевич Гитлер». При этом в момент появления текста демонстрировалась фотография Порошенко, практически исключающая возможность сравнения какого-либо иного Петра Алексеевича с фюрером Третьего Рейха.
Авторы программы взяли интервью у подполковника СБУ, который рассказал о «залитых кровью полах и зацарапанных ногтями стенах» в секретных украинских тюрьмах, а также об иных «чудовищных преступлениях Петра Порошенко».
19 мая Порошенко заявил, что планирует продолжать заниматься политикой. По его словам, он хочет пойти на это не ради должности, а чтобы «защитить уже завоеванное в государственном строительстве». В частности, он намерен не позволить свернуть курс страны с членства в ЕС и НАТО.
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Комментарии2
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , ЕС , СБУ , НАТО , НТВ , Германия
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