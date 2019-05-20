Порошенко уволил Турчинова 

Александр Турчинов освобожден от должности секретаря СНБО Украины.
Действующий украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об увольнении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы страны.
«Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.
Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.
В пятницу, 17 мая, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке.