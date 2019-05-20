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Порошенко уволил Турчинова 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Александр Турчинов освобожден от должности секретаря СНБО Украины.
Действующий украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об увольнении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы страны.
«Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.
Ранее стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку.
В пятницу, 17 мая, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке.
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Украина , В мире , Александр Турчинов , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД
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