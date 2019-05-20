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Украинский депутат предложил отменить мажоритарную избирательную систему 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады, глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил изменить мажоритарную систему на Украине.
"Если мы хотим — давайте сделаем двухпалатный парламент, который один представляет территорию, второй — страну. Но этого пока нет в конституции, у нас есть обычная Верховная рада, а в этой Верховной раде не должно быть мажоритарщиков. Более того, я вам скажу, что мажоритарка — это то, что не дает нам вылезти из этой ямы, в которой мы находимся… уничтожение мажоритарки — это самое будет большое достижение, которое только можно представить себе", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, "мажоритарщики — это то, что убивает Украину год за годом, это то, что порождает колоссальную коррупцию".
"Если же мы опять переизберем полпарламента по партийным спискам, пол — по мажоритарным, то любая следующая власть купит мажоритарщиков, и набрав недостающие проценты, они опять будут править незаконно вразрез тому, как избирали их люди", — добавил глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее избранный президент Владимир Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.
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Украина , В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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