Украинский депутат предложил отменить мажоритарную избирательную систему

"Если мы хотим — давайте сделаем двухпалатный парламент, который один представляет территорию, второй — страну. Но этого пока нет в конституции, у нас есть обычная Верховная рада, а в этой Верховной раде не должно быть мажоритарщиков. Более того, я вам скажу, что мажоритарка — это то, что не дает нам вылезти из этой ямы, в которой мы находимся… уничтожение мажоритарки — это самое будет большое достижение, которое только можно представить себе", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, "мажоритарщики — это то, что убивает Украину год за годом, это то, что порождает колоссальную коррупцию".

"Если же мы опять переизберем полпарламента по партийным спискам, пол — по мажоритарным, то любая следующая власть купит мажоритарщиков, и набрав недостающие проценты, они опять будут править незаконно вразрез тому, как избирали их люди", — добавил глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".