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«Пусть Господь Украину хранит»: Порошенко пожелал Зеленскому успехов 

Газета.Ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Reuters
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому успехов на посту президентства. Об этом он написал в своем твиттере.
Порошенко отметил, что совсем недавно они с Зеленским были "ярыми оппонентами" в ходе выборной гонки.
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Однако, по словам Порошенко, завтра Зеленский станет новым главой государства, в чье "европейское будущее" он верит.
"Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе", — подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко описал идеальную смену власти на Украине.
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