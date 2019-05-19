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Зеленский поведал о борьбе за «узников Кремля» 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "ведет борьбу за возвращение домой узников Кремля".
Об этом он написал в своем микроблоге, напомнив о дате 19 мая, когда отмечается День памяти жертв политических репрессий. Он также пообещал, что сделает все для того, чтобы на Украине не было "преследования и насилия по политическим мотивам".
в комментариях пользователи спросили Зеленского, не собирается ли он в честь инаугурации помиловании украинских политических заключенных. Понимая, что твиты политиков обычно ведут наемные работники, подписчики микроблога заметили:
"Аватар (после выборов) поменяли, а твитт-райтера забыли".
И посоветовали новому президенту не бороться с Москвой, а восстанавливать страну.
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