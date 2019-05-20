Савченко планирует «идти в фарватере» с Зеленским

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду этого созыва. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.

"В следующем парламенте, если президент не допустит оплошности, если линия будет четкая, как он заявляет, то мы не будем становиться в оппозицию. Моя политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет идти в фарватере с действующей властью для того, чтобы наконец-то реализовать все те перемены, которые ждет народ", — сказала Савченко в эфире телеканала "112. Украина".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк Антон Волошин . В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.