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Савченко планирует «идти в фарватере» с Зеленским 

Р-Спорт + ещё 24 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее партия будет "идти в фарватере" с президентом Владимиром Зеленским, если он "не допустит оплошности" и будет придерживаться той политики, которую позиционирует.
Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду этого созыва. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.
"В следующем парламенте, если президент не допустит оплошности, если линия будет четкая, как он заявляет, то мы не будем становиться в оппозицию. Моя политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет идти в фарватере с действующей властью для того, чтобы наконец-то реализовать все те перемены, которые ждет народ", — сказала Савченко в эфире телеканала "112. Украина".
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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Украина , В мире , Антон Волошин , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , Верховная Рада , ВГТРК
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