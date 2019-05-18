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На Украине захвачен Свято-Успенский храм канонической церкви 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ. Организовав живой коридор, захватчики оттеснили прихожан села Товтры Черновицкой области и помогли срезать замки и пройти в церковь активистам так называемой "Православной церкви Украины". Им помогали глава сельсовета и полиция.
Позднее полиция оттеснила общину канонической церкви за ворота храма.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Константинопольский патриархат признал украинских раскольников. После этого давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось.
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Украина , В мире , Происшествия , РПЦ
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