На Украине захвачен Свято-Успенский храм канонической церкви

Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви , сообщается на сайте УПЦ. Организовав живой коридор, захватчики оттеснили прихожан села Товтры Черновицкой области и помогли срезать замки и пройти в церковь активистам так называемой "Православной церкви Украины". Им помогали глава сельсовета и полиция.

Позднее полиция оттеснила общину канонической церкви за ворота храма.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Константинопольский патриархат признал украинских раскольников. После этого давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось.