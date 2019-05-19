Порошенко уволил главу администрации президента 

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в воскресенье.
"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению", — говорится в тексте указа.
Также Порошенко в воскресенье подписал указ об увольнении заместителя главы президентской администрации Сергея Марченко.
Райнин был назначен на должность главы администрации в 2016 году.