Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве". Слова Кучмы приводит его пресс-секретарь Дарья Олифер в своем Facebook.
"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои были нарисованы в Москве. И когда речь идет о (главаре УПА* Степане — ред.) Бандере, то я, вообще-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами", — заявил экс-президент, допустив, что в разных регионах Украины могут быть свои герои.
При этом Кучма задался вопросом, почему в советское время императора Николая Второго называли "кровавым", а в сегодняшней России "делают святым".
"В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые — красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов. А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто? Так что это действительно надо делать. Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", — утверждает Кучма.
Киевские власти прославляют лидеров Организации украинских националистов* и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии* — как национальных героев. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать адекватную оценку таким действиям на международном уровне.
Героизация Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Организация, запрещенная в России.