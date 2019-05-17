Система объявила войну Зеленскому. Третий майдан или реванш Порошенко?

Новый президент Украины по-прежнему «мистер Икс»: никто не знает его планов и намерений. Это породило животный страх в верхах. Они боятся люстрации и перспективы устранения с политической сцены. Придя к власти преступным путем, они породили уникальный серпентарий под прикрытием демагогии о «российской агрессии». Когда выяснилось, что их маленький зоопарк больше не поможет прикрывать лень и бездарность, они решили объявить войну.

Важное предисловие

То, что происходит в высших эшелонах власти на Украине, называется словом «война». Общество снова вернулось в состояние гражданского противостояния, когда стремление низов к справедливым переменам натолкнулось на неспособность верхов их дать и нежелание элиты уступать власть. Такова объективная реальность. Но важно понимать, что такое положение дел для Украины не новость. Как только при президенте Леониде Кучме, который восстановил экономические связи с Россией, стране удалось выбраться из десятилетнего экономического кризиса, вызванного распадом СССР, сразу же и началось то, что длится уже почти двадцать лет — гражданское противостояние. Потрясения, начавшиеся с акций «Украина без Кучмы», «оранжевой революции» и реваншем Януковича, завершились Евромайданом, государственным переворотом и гражданской войной.

Украина — мало приспособленное к жизни государство, которое в силу исторических коллизий пришло к провозглашению идеологии национализма в стране, где украинцы не являются абсолютным большинством населения. Любой непредвзятый политолог немедленно скажет, что такому государству, как Украина унитарность противопоказана — возможен только федерализм, а то и конфедерация. Но за подобные мысли на Украине сегодня дают тюремный срок за «посягательство на территориальную целостность». Даже заочно. Такое положение вещей говорит о том, что режим боится, и бояться действительно есть чего. Но факт остается фактом. С огромным трудом, путем развязывания гражданской войны и невиданного для XXI века террора режиму удалось на пять лет ни шатко ни валко прекратить гражданское противостояние. Теперь можно уверенно сказать, что это время кончилось.

Реванш системы

Как в сказке-притче про дракона, всякая новая власть обещает изменить Украину. Однако ничего не меняется, становится только хуже. Стоит очередному победителю дракона увидеть сокровища, как разум покидает его и он превращается в чудовище. Ни один украинский президент не прошел через процесс транзита власти нормально. Кравчука убрали элиты. Кучма ушел под вопли толпы «оранжевых», скандировавших «Ющенко». Ющенко ушел при гробовом молчании, с результатом 5,75%. Янукович свой срок не досидел, был свергнут и бежал. Про Порошенко говорили, что его, наверное, убьют. Еще не вечер, но пока что мы видим, как этот патологический клептоман и лжец пытается взять реванш, еще не уйдя.

Петр Порошенко вел самую грязную за всю историю Украины предвыборную кампанию. Самый гнусный пиар и демагогия звучала именно из его лагеря. Будучи разгромлен он приступил к «плану Б»: диверсии и саботажу нового президента. За 24 дня после президентских выборов он провел 188 кадровых изменений. Только 22 апреля Порошенко подписал указы о назначении 86 судей. За следующие 24 дня подпись президента появилась еще на 42 кадровых указах. Это не считая награждений, что ввело в обиход злую шутку: мол, звание «Герой» превратилось в «геморрой» Украины. Порошенко закладывает мины под Зеленского. Мало того, проигравшийся игрок публично обещает вернуться через пять лет.

Саботаж «Народного фронта»

По сути дела, война началась еще до официального объявления результатов выборов. Ее иррациональность в том, что это война с призраками. Потому что Зеленский пока что «Terra incognita». На этапе выборов у него не было программы, нет ее и до сих пор, неизвестно, кто на самом деле входит в его команду, кого он собирается назначать и так далее. Неизвестность рождает страх. Абсолютное большинство населения голосовало не за Зеленского, а против системы в лице Порошенко. Той самой системы, которая в неизменном виде существует со времен Кравчука-Кучмы. Это против нее были направлены протесты 2004 и 2013 годов. Это в нее кидали коктейли Молотова. Это с ней шли воевать в АТО.

Но система выжила, а те, кто не смог ее убить, сделали ее только сильнее. Сегодня система мимикрировала под самые уродливые формы постмайданной жизни. Коммунисты готовы скидывать памятники Ленину, русскоязычные поют в вышиванках «щеневмерлу», дети номенклатуры становятся прокурорами и премьерами. Отдавая свой голос за Зеленского, никто не знал, как именно он собирается победить дракона. Дракон очень силен. Сегодня он нанес первый удар. И не дубинкой «Беркута», а простым формальным выходом столпа «хунты-2014», фракции «Народного фронта» из формального же и фиктивного «большинства». Это значит, что после инаугурации 20 мая Зеленский сможет распустить Раду только через месяц. Однако к этому моменту, согласно Конституции, распустить Раду будет уже невозможно, потому что до очередных выборов останется менее, чем полгода. А за это время рейтинг Зеленского может превратиться в ничто.

Выход из цейтнота есть

«Истинный мотив — не допустить роспуска Верховной рады и досрочных парламентских выборов. Чтобы распустись Верховную раду, Владимиру Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию Украины» — удовлетворенно написал застрельщик евромайдана Мустафа Найем.

Заседание Верховной рады Украины

«Мне непонятно вялое спокойствие масс. Еще две недели назад нужно было брать зонтики, теплые вещи, чай и выходить на Майдан с требованием незамедлительной инаугурации. Наказание мародёров — право общества, представителей общества, отдельных активистов и хорошо организованных общественно-политических групп» — пишет политтехнолог и кандидат в президенты Владимир Петров.

Это два полярных мнения на сегодня. «Как тебе такое, Илон Маск?» — это Найем. «Все на майдан!» — это Петров. Но есть и третий путь.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у Владимира Зеленского сохраняется возможность распустить Раду даже после выхода ключевых партий из коалиции. «Согласно ч. 2 статьи 90 Конституции Украины, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, в том числе, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 этой Конституции», — считает судья.

Бывшая министр юстиции, оппозиционерка Елена Лукаш убеждена, что саботаж не имеет шансов на успех.

«Что-то мне подсказывает, что Окружной суд ожидает иск о признании действий Парубия (объявившего об отсутствии коалиции — ред) противоправными. И что иск будет крайне перспективным», — пишет она. По мнению Лукаш коалиции нет с февраля 2016 года, а спикеры парламента с 2010-го лишены права объявлять об отсутствии коалиции. И самовольно присвоить себе это право никак не получится.

«Это шах, Народный фронт! — отмечает Елена Лукаш, — Но может быть и хуже. Какой-то ответственный следователь, может решить, что это — действия, направленные на захват государственной власти и ее узурпацию. Тогда будет мат, «Народный фронт!» — заключает экс-министр.

«Народный фронт вышел из коалиции, которой давно нет» — мгновенно отреагировала на незаконное решение Парубия команда Зеленского.

Зеленский без маски

Впрочем, любые гадания на кофейной гуще в этой ситуации ни к чему не приведут. Сейчас время действий, а не слов. Зеленский выдержал паузу, дольше держать нельзя. В понедельник 20 мая новый президент Украины получит конституционные полномочия, станет верховным главнокомандующим и человеком, за которым последнее слово. С этого момента он может воевать. Ведь что-то менять уже поздно. Если у Зеленского и правда были серьезные намерения, ему самое время приступить к энергичной диктатуре.

Начать правильнее всего с роспуска мятежной Рады, смены всех старых чиновников и министров, включая Луценко и предателя-Авакова, который представляет «Народный фронт». Ибо содеянное последним — измена. Самое время объявить амнистию всем инакомыслящим, с которыми нужно подписать «Нантский эдикт» о примирении. Этим Зеленский сделает оппозицию своими сознательными союзниками, чем добьется истинного объединения Украины и прекращения войны в Донбассе.

Очень важно уничтожить врага в его логове. В Окружной административный суд уже поступил иск о запрете на выезд из Украины 180 чиновникам, в том числе Порошенко, Парубию и Гройсману. Неплохо бы распространить его и на приехавшего в Киев Коломойского. Затем должен последовать суд, который обязательно нужно довести до конца. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у саботажников и допустить перенос переговорной площадки в кабинеты. Это их игровое поле, они там выиграют. Войну вести можно только открыто и публично. Только так война будет победоносной. Только так можно убить дракона, не став им. В общем, пора бы господину Зеленскому снять маску.

Надеемся, что его лицо увидим уже в понедельник.