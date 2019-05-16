Названы главные ожидания украинцев от Зеленского

Самым главным внешнеполитическим ожиданием украинцев от нового президента стало проведение прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при участии России , следует из данных соцопроса центра «Социальный мониторинг», социологической группы «Рейтинг» и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, результаты которого приводит «112 Украина ».

Такого шага от будущего президента Владимира Зеленского ожидают 40,9 процентов украинцев. Сильнее всего эту идею поддерживают жители южных и восточных областей Украины — 53,6 и 55 процентов соответственно. Наименее популярной эта идея оказалась в западных областях, где за переговоры выступают лишь 29,8 процентов граждан.

В то же время на западе пользуется популярностью идея активизировать переговоры по Донбассу с представителями ЕС и США. Такого шага от президента ожидают 20,5 процентов жителей региона. В целом же по Украине эта идея еще менее популярна — ее поддерживают лишь 16,3 процента граждан.

Самой ожидаемой для украинцев мерой будущего президента является снятие неприкосновенности с депутатов, судей и самого главы государства. Этого ожидают 53,7 процентов граждан страны. Наименее ожидаемым шагом оказалась активизация переговоров о вступлении страны в НАТО — лишь 9,9 процентов опрошенных надеются, что новый президент займется этим вопросом.

В пятерку наиболее ожидаемых мер также входят освобождение украинских военнопленных (38,4 процента) инициация роспуска действующего созыва Верховной Рады и назначение досрочных выборов (38,1 процента) и обеспечение стабильности валюты и банковской системы (33,7 процента).

Ранее исследование Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводилось за неделю до второго тура президентских выборов, показало, что главным ожиданием украинцев от будущего президента на тот момент было снижение тарифов на коммунальные услуги.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По его итогам будущим президентом Украины был выбран Владимир Зеленский, который набрал около 73 процентов голосов. Инаугурация назначена на 20 мая.