Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского

Рада дала добро: названа дата инаугурации Зеленского

В марте Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины, в апреле — второй.

Парламентарии отложили определение даты вступления нового главы государства в должность до окончания пасхально-майских каникул. Это дало Зеленскому повод обвинить их в попытке затянуть передачу власти.

Сегодня дата была назначена. 315 народных депутатов поддержали идею провести инаугурацию 20 мая — на день позже даты, на которой настаивал Зеленский.

Автором проекта, который в итоге был принят, является внефракционный депутат Виталий Куприй. Он был соперником Зеленского на выборах президента — набрал в первом туре 4508 голосов (0,02%).