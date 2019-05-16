Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада дала добро: названа дата инаугурации Зеленского 

Рамблер 4 часа назад
Владимир Зеленский станет президентом Украины 20 мая — в этот день состоится его инаугурация. Соответствующее решение, как сообщает ТАСС, приняли депутаты Верховной рады.
В марте Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины, в апреле — второй.
Парламентарии отложили определение даты вступления нового главы государства в должность до окончания пасхально-майских каникул. Это дало Зеленскому повод обвинить их в попытке затянуть передачу власти.
Сегодня дата была назначена. 315 народных депутатов поддержали идею провести инаугурацию 20 мая — на день позже даты, на которой настаивал Зеленский.
Автором проекта, который в итоге был принят, является внефракционный депутат Виталий Куприй. Он был соперником Зеленского на выборах президента — набрал в первом туре 4508 голосов (0,02%).
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты311
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского443
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»32
Госслужащая из Тюмени разделась для Playboy8
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение