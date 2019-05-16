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«Токсичное болото»: Вакарчук выступил с политическим заявлением 

Рамблер + ещё 33 3 часа назад
Певец Святослав Вакарчук создал собственную партию и пойдет с ней на выборы. Об этом лидер группы «Океан Эльзы» рассказал в ходе выступления в Киеве. Его запись опубликована в фейсбуке партии Вакарчука.
Вакарчук обратился к украинцам
«У меня для вас хорошие новости. Мы создаем новую политическую силу», — заявил музыкант.
Партия получила название «Голос». Вакарчук описал ее как «партию настоящих изменений» и объявил, что поведет ее на очередные выборы в Верховную раду Украины, которые должны пройти в октябре.
Также Вакарчук рассказал, что в его команду входят «порядочные, профессиональные и патриотические» люди — кардиолог Юрий Соколов, исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, экс-заместитель министра экономики страны Юлия Клименко, бывшая исполняющая обязанности главы Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Шараскин, известный под позывным «Богема».
«Они по-разному смотрят на некоторые вещи, но все они считают коррупцию серьезной угрозой, все они верят, что экономика должна быть свободной, никто из них не хочет, чтобы Россия вмешивалась в украинские дела», — рассказал лидер «Голоса».
Комментарии58
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Юрий Соколов , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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