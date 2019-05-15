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Главу новой украинской церкви посчитали ставленником Москвы 

Lenta.ru 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет полагает, что Епифаний во главе новой Православной церкви Украины «угодно Москве», поскольку критика в адрес митрополита из России не звучит. Обращение к пастве он привел на своей странице в Facebook.
Филарет как и прежде настаивает, что Киевский патриархат юридически продолжает существовать, а отказ от статуса патриарха, по его словам, был ситуативным. Священнослужитель полагает, что действующий президент Украины Петр Порошенко отступил от установленных договоренностей и «фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата».
Ранее Епифаний признал наличие конфликта с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата в декабре 2018 года является почетным патриархом. Филарет в свою очередь допустил возможность раскола в ПЦУ.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого. С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Филарет не провели ни одной совместной службы.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , Москва
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