Главу новой украинской церкви посчитали ставленником Москвы

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет полагает, что Епифаний во главе новой Православной церкви Украины «угодно Москве », поскольку критика в адрес митрополита из России не звучит. Обращение к пастве он привел на своей странице в Facebook.

Филарет как и прежде настаивает, что Киевский патриархат юридически продолжает существовать, а отказ от статуса патриарха, по его словам, был ситуативным. Священнослужитель полагает, что действующий президент Украины Петр Порошенко отступил от установленных договоренностей и «фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата».

Ранее Епифаний признал наличие конфликта с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата в декабре 2018 года является почетным патриархом. Филарет в свою очередь допустил возможность раскола в ПЦУ.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого. С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Филарет не провели ни одной совместной службы.