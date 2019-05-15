Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен

Прогнозы скептиков, не веривших в жизнеспособность новой "незалежной церкви", сбылись: в "Православной церкви Украины" (ПЦУ) возник раскол. "Почетный патриарх" Филарет Денисенко заявил, что хочет возродить "Киевский патриархат" (КП). Теперь его подковерная борьба с главой ПЦУ Епифанием Думенко стала открытой. О причинах и последствиях конфликта — в материале РИА Новости.

"Либо патриарх, либо ничего"

Эта служба во Владимирском соборе Киева должна была стать триумфом "патриарха" Филарета. В день памяти святого Макария Киевского, 14 мая, обычно собирались все епископы "Киевского патриархата", созданного Денисенко в 1992 году. Но в этот раз все пошло иначе.

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А за несколько дней до этого Филарет сыпал угрозами в адрес Епифания Думенко. Тот стал главой ПЦУ во многом благодаря тому, что 15 декабря прошлого года на "объединительном соборе" в Киеве Денисенко приказал своим епископам голосовать за него.

"Дело в том, что "Киевский патриархат" не ликвидирован. Это так хотят подать (общественности) — что, мол, он ликвидированный. Но сделать это может тот, кто его создал", — заявил Филарет украинским журналистам.

Это вызвало шок. Ведь еще недавно члены КП публично утверждали, что их структура самораспустилась перед "объединительным собором". А Филарет за считаные часы до его начала принялся шантажировать участников: "Либо мы выбираем Епифания, либо я отказываюсь ликвидировать церковь". Но, оказывается, это было лишь обещанием: судя по реестру юрлиц, "Киевская патриархия УПЦ КП" продолжает существовать, ее официальный сайт постоянно обновляется, а сам Денисенко носит патриарший головной убор и говорит о "необходимости добиться независимости от Москвы и Константинополя". Как будто никакого томоса — документа об автокефалии — не существует.

"Константинополь лгал"

Ликвидация раскольничьих КП и "Украинской автокефальной православной церкви" было одним из главных условий даровавшего томос Константинопольского патриарха. Представители патриарха Варфоломея неоднократно подчеркивали, что признали не организации, а их членов, и что после "объединительного собора" таких структур не должно быть в принципе. Поэтому Филарета не было на церемонии дарования томоса, а Фанар (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха) официально именует его "бывшим митрополитом Киевским".

Но Филарет спутал грекам все карты. Уже несколько месяцев он твердит, что недоволен статусом ПЦУ: ведь по томосу это всего лишь митрополия, а значит, в ней нет места патриарху, даже самозваному.

ПЦУ "официально признана Вселенским патриархом (Варфоломеем). Но в Украине существует Киевский патриархат. Поэтому мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат", — подчеркивает Денисенко.

И это не единственная его претензия к навязанной ему "церкви-матери". В документе об автокефалии говорится, что все зарубежные приходы УПЦ КП переходят Константинополю, а это 44 храма в Западной Европе, 15 храмов в США и Канаде и порядка десяти общин в Австралии. Спустя пять месяцев после создания ПЦУ этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки — во многом из-за противодействия "филаретовцев".

"Они лгали и лгут о положении диаспоры — она все же отходит к Вселенскому патриарху или просто в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не форсируют вопрос — пусть немного все утрясется, и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. Сейчас еще и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому патриарху — мы, дескать, в нарушение собственного устава, не хотим быть в юрисдикции Вселенского патриарха", — возмущается "митрополит" Белгородский Иоасаф (по томосу Константинополю должны отойти и несколько приходов УПЦ КП на территории России).

Само собой, такая риторика разозлила Епифания Думенко. Угрозы Филарета отколоться от ПЦУ для него — "путь в никуда, в изоляцию". Впрочем, "незалежная церковь" и сейчас в изоляции — даже на церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме раскольников не пустили.

Президент за Филарета

Конфликт обострили президентские выборы. Думенко, как известно, активно участвовал в агитационном предвыборном "томос-туре" Петра Порошенко . И теперь томос прочно ассоциируется с наследием уходящего президента.

А вот Филарет, наоборот, невольно оказался на стороне победителя. Во время предвыборных дебатов Владимир Зеленский именно ему выражал признательность за "незалежную церковь". И при личной встрече с главой КП он, судя по фотографиям, был более улыбчив, чем с Епифанием.

А спустя две недели новый президент опубликовал "послание мира для жителей Крыма и Донбасса", в котором главы религиозных организаций призывали к прекращению войны на юго-востоке Украины. Там фигурируют предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, лидер греко-католиков митрополит Святослав, главы иудейских и мусульманских общин и Филарет. Но не глава ПЦУ — он, как сообщали украинские СМИ, объяснял это тем, что ему не понравился призыв "говорить не языком пушек".

"На кону — деньги"

"Вряд ли Зеленский, как Порошенко, будет педалировать тему автокефальной церкви. Хотя и тот вспомнил об этом, когда решил, что автокефалия поможет ему на выборах. А ситуация с Думенко и Денисенко — это отношения между двумя бандитами, которые никак не поделят дубинку. Филарет, выдвигая кандидатуру Епифания на "объединительном соборе", думал, что будет его полностью контролировать", — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

Действительно, сразу после "собора" Филарет во всеуслышание заявил, что бразды правления в ПЦУ будут у него, а дело Епифания — лишь "представлять церковь во внешнем мире". По данным украинского издания "Вести", глава "новой церкви" зависит от "почетного патриарха" в том числе и финансово, хотя в последнее время отчаянно добивается "незалежности". Поэтому против Денисенко сложилась целая партия противников, преимущественно из молодых епископов.

"В ПЦУ идет борьба за финансы и полномочия. Дедушка (Денисенко. — Прим. ред.), который таких, как Думенко, "съел" уже не один десяток, заявил, что останется патриархом и считает, что эта структура — его. Епифаний же понимает, что Филарет рано или поздно умрет — тому ведь уже 90 — и пытается укрепить свои позиции", — отмечает Ищенко.

Пока в борьбе выигрывает Филарет. Это видно по переходам общин КП в ПЦУ: процесс идет крайне вяло. Например, в Черкасской области из 248 храмов "филаретовцев" ни один не примкнул к новой структуре. В остальных регионах картина похожая — официальных данных о том, какие приходы перерегистрировались в "незалежную церковь", нет, все ведь посчитали, что это произойдет автоматически. Все пошло иначе — теперь "новая церковь" довольствуется в основном силой захваченными у канонической УПЦ храмами. И, похоже, другого источника для расширения не предвидится.

На этом фоне фиаско Филарета во Владимирском соборе выглядит неожиданным. Впрочем, сам он анонсировал "борьбу за независимость" не только от Москвы, о чем он твердит более 25 лет, но и от Константинополя.

Правы оказались скептики: ПЦУ начала самоуничтожаться изнутри. И судя по тому, что Денисенко не намерен уступать, "незалежная" церковь так и останется лишь предвыборным обещанием уходящего президента.