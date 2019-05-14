Порошенко назвали «даже не хромой уткой, а мёртвым гусем»

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что действующий украинский лидер Петр Порошенко является "уже даже не хромой уткой, а мертвым гусем". Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам Шуфрича, он хорошо относится к идее роспуска Рады и досрочным выборам и считает, что это должно произойти как можно скорее.

"Если такие основания у Зеленского будут, он имеет право и должен это сделать. Мы поддержим такое решение", — пояснил Шуфрич.

Кроме того, он подчеркнул, что действующий глава государства со своей администрацией также должен уйти как можно скорее. По мнению Шуфрича, "цепляние за власть" Порошенко, который "уже даже не хромая утка, а мертвый гусь" возмущает более 70% граждан страны.