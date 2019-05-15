Генпрокурора Украины обвинили во лжи адвокату Трампа

По словам Лещенко, систематическая дезинформация Джулиани о положении дел на Украине является частью стратегии Луценко для сохранения должности генпрокурора.

«Одна из сюжетных линий — это взятки, которые якобы получали сын вице-президента [США Джозефа] Байдена и приемный сын [экс-госсекретаря США Джона] Керри», — пишет нардеп.

При этом Лещенко задался вопросом, находится ли Луценко в своем уме, говоря о получении Кристофером Хайнцем (приемный сын экс-госсекретаря Керри и Терезы Хайнц — прим. «Ленты.ру») взяток на Украине. Нардеп считает, что будучи вице-президентом «крупнейшего в США банка PNC», а также наследником «крупнейшей американской компании Heinz» не имеет нужды в получении украинских взяток.

Ранее Луценко обвинил экс-посла США на Украине Мари Йованович в дезинформации руководства Соединенных Штатов о деятельности украинских силовиков. Луценко также уточнил, что сообщил об этом Джулиани.

Адвокат Дональда Трампа высказывал намерения приехать в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским , однако позже отменил эту поездку, чтобы не встречаться с «врагами» американского президента. По его словам, один из таких врагов — депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Изначально, по данным The New York Times, целью поездки Джулиани в Киев должно было стать получение новых сведений о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Кроме того, он собирался убедить новые украинские власти начать расследование о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.