Умер советник Порошенко

Советник президента Украины по культуре Юрий Богуцкий, который трижды возглавлял Министерство культуры Украины, скончался в возрасте 67 лет.

Политик впал в кому после сложной операции, которую перенёс весной, и в создание так и не пришёл.

«С глубокой скорбью встретил известие о кончине Юрия Петровича Богуцкого — человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки художников», — заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Юрий Богуцкий трижды занимал пост министра культуры Украины (4 августа — 7 декабря 1999 года, 30 мая 2001 года — 3 февраля 2005 года, 1 ноября 2006 года — 18 декабря 2007 года), в 1999 году руководил Управлением по гуманитарным вопросам Администрации президента Украины, в 2005-2006 годах занимал пост заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады , 5 июля — 24 декабря 2010 год работал председателем Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий. Кроме того, Богуцкий был советником по культуре двух президентов страны — Виктора Януковича и Петра Порошенко.

«За 8 лет пребывания в должности министра Юрий Петрович приложил максимум усилий для развития меценатства в стране, был сторонником укрепления связей с негосударственными творческими объединениями, а также создания общественных экспертных советов. Пропагандировал необходимость проектов, связанных с украинской культурой и государственной поддержкой творческой молодёжи. Светлая память человеку, который так много сделал для развития украинской культуры», — говорится в заявлении Национального союза театральных деятелей Украины.