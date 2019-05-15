Экс-глава КС Украины обвинил Порошенко в перевороте

Отправленный в отставку глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал своё увольнение.

Он назвал произошедшее «антиконституционным переворотом», а также обвинил в своей отставке действующего президента страны Петра Порошенко

Судьи главного конституционного органа государства совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя, — написал Шевчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, Порошенко таким образом пытается сохранить контроль над главными органами власти Украины.

Шевчук также заявил о намерении обжаловать свою отставку в суде, назвав её незаконной.

Ранее News.ru писал о том, что Конституционный Суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука. Его обвинили в политизации работы суда. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей — 12.