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Экс-глава КС Украины обвинил Порошенко в перевороте 

News.ru + ещё 68 15 мая 2019
Фото: facebook
Отправленный в отставку глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал своё увольнение.
Он назвал произошедшее «антиконституционным переворотом», а также обвинил в своей отставке действующего президента страны Петра Порошенко.
Судьи главного конституционного органа государства совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя, — написал Шевчук на своей странице в Facebook.
По его мнению, Порошенко таким образом пытается сохранить контроль над главными органами власти Украины.
Шевчук также заявил о намерении обжаловать свою отставку в суде, назвав её незаконной.
Ранее News.ru писал о том, что Конституционный Суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука. Его обвинили в политизации работы суда. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей — 12.
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