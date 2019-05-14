Москалькова надеется, что Зеленский будет содействовать освобождению Вышинского

"Искренне надеюсь, что избранный президент Украины Владимир Зеленский обратит внимание на этот факт вопиющей несправедливости и примет меры к прекращению уголовного преследования невиновного и его освобождению", — заявила она во вторник журналистам.

По словам Москальковой, именно диалог, ставящий во главу угла права и свободы конкретного человека, "открывает путь для политических и экономических переговоров, способствует нахождению взаимопонимания между странами и народами".

Омбудсмен призвала журналистское и правозащитное сообщество, а также неравнодушных людей во всем мире привлекать внимание общества к преследованию Вышинского. Москалькова напомнила, что 15 мая исполнится год с момента ареста Вышинского.

"Вопреки нормам международного права и здравому смыслу Кирилл подвергается уголовному преследованию за профессиональную деятельность, за право свободно мыслить и говорить. Проще сказать — за инакомыслие", — отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что неоднократно обращалась к властям Украины с просьбой изменить журналисту меру пресечения, объективно рассмотреть дело и снять обвинение в государственной измене. Аналогичной позиции придерживается и ОБСЕ , которая в лице своего представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявила, что поддержит усилия российской стороны, добивающейся освобождения Вышинского из-под стражи, уточнила омбудсмен.