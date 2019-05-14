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Рада отказалась отменить закон о госязыке 

РИА Новости + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Парламент Украины отказался отменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Это открывает путь к подписанию документа. Его отмену во вторник поддержали лишь 34 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты от оппозиции раскритиковали принятие этого документа, так как, по их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Оппозиционеры внесли постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС — "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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Комментарии
Украина , В мире , Александр Лукашевич , ЕС , ОБСЕ , Совет Европы , Верховная Рада
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