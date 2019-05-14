Рада отказалась отменить закон о госязыке

Парламент Украины отказался отменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Это открывает путь к подписанию документа. Его отмену во вторник поддержали лишь 34 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты от оппозиции раскритиковали принятие этого документа, так как, по их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Оппозиционеры внесли постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.