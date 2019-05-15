«Решил уйти в небытие с нимбом»: Порошенко раскритиковали за закон о госязыке

Госдуме назвали украинский закон о государственном языке дискриминационным. Такое мнение высказал заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT. По словам Володацкого, закон о государственном языке, подписанный в среду президентом Украины , ущемляет права граждан страны, для которых украинский язык не является родным. «Пётр Порошенко решил уйти в небытие с нимбом самого неординарного и скандального президента Украины. Потому что ни один президент Украины, который был до него, не нанёс столько вреда своей стране и своему народу, сколько нанёс Порошенко своими идеями, законами и постановлениями», — считает депутат. Володацкий считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность должен провести ревизию всех законов, принятых во время президентского срока Порошенко. 15 мая Порошенко в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он предусматривает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС