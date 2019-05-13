Религиовед объяснил, почему «новая церковь» на Украине «посыпалась»

Лидер неканонического "Киевского патриархата" Филарет заявил о разделении "новой церкви" на Украине . Религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации внутри "новой церкви".

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине Филарет (Денисенко) рассказал о противоречиях в "новой церкви". Он утверждает, что возглавляемая им структура, на базе которой была создана "новая церковь", до сих пор существует.

"Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх ‒ значит, есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно", ‒ цитирует Филарета сайт телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь ‒ Киевский патриархат".

По его словам, из-за крайне редкого общения с предстоятелем "новой церкви" Епифанием (Думенко) "церковь разделилась".

"Из-за того, что нет общения ‒ а оно должно быть ‒ церковь разделилась, потому сейчас моя задача как патриарха ‒ сохранить украинскую церковь", ‒ заявил Филарет.

Религиовед, профессор МГЛУ, директор правозащитного центра Всемирный русский народный собор Роман Силантьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "новая церковь" Украины как единое целое изначально так и не была создана.

"Ее ("новой церкви" — ред.), судя по всему, и не было как единого целого… Причем никто и не собирался выполнять свои обещания: Филарет не распустил "Киевский патриархат", Макарий ‒ соответственно, (возглавляемую им) "Украинскую автокефальную православную церковь", все сохранилось. Никто, судя по всему, изначально и не верил (в создание "новой церкви" ‒ ред.)", ‒ сказал Роман Силантьев.

По его мнению, "новая церковь" рассматривается на Украине как политический проект уходящего президента страны Петра Порошенко

"И когда стало понятно, что Порошенко проигрывает, все сразу посыпалось публично и явно. (Избранному президенту Украины Владимиру) Зеленскому это не интересно, он в этом видит проект Порошенко. А Порошенко сам сделал все, чтобы это дискредитировать. Поэтому новой власти Украины это просто не нужно", ‒ считает Роман Силантьев.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко ‒ 24,45%.