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Зеленского вызвали к судье Януковича 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд в понедельник, 13 мая. Об этом свидетельствует расписание Оболонского районного суда Киева, на которое обратило внимание издание «РБК-Украина».
Планируется рассмотрение административного дела о нарушении Зеленским ограничений предвыборной агитации. Детали обвинения не уточняются.
Известно, что председательствующим судьей назначен Владислав Девятко. Он рассматривал дело бывшего президента страны Виктора Януковича, обвиненного в государственной измене.
Зеленский был объявлен избранным президентом Украины 30 апреля. Глава ЦИК Татьяна Слипачук тогда заявила, что в судах страны не зарегистрировано ни одного иска, которые могли бы повлиять на результаты выборов главы государства. По ее словам, в отношении Зеленского было подано два заявления в апелляционный административный суд, но в их рассмотрении было отказано.
Суд по делу Януковича завершился 24 января. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинениям в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Рассмотрение дела началось в конце 2017 года.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Центризбирком России , РБК-Украина
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