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Закон о госязыке на Украине станет шагом к сегрегации, заявил Слуцкий 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
Вступление в силу закона о государственном языке на Украине станет шагом в сторону языковой сегрегации, остаётся надежда на здравый подход избранного президента Владимира Зеленского, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Только украинский: суд не стал блокировать Закон о госязыке
Ранее парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать этот закон.
"Еще один шаг в сторону языковой сегрегации. Закон, в случае окончательного вступления в силу, ещё больше разделит страну, ещё больше оттолкнёт Донецк и Луганск от Киева. Не оставляем надежды на здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе", — сказал Слуцкий журналистам.
Политик напомнил, что Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека и интересов всех граждан, а его команда — пересмотреть "одиозные решения" предыдущего руководства.
"Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока ещё действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство будет заложена очередная и далеко не самая маленькая "мина", — заключил он.
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Украина , В мире , Конфликты , Политика
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