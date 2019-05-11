Закон о госязыке на Украине станет шагом к сегрегации, заявил Слуцкий

Вступление в силу закона о государственном языке на Украине станет шагом в сторону языковой сегрегации, остаётся надежда на здравый подход избранного президента Владимира Зеленского, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать этот закон.

"Еще один шаг в сторону языковой сегрегации. Закон, в случае окончательного вступления в силу, ещё больше разделит страну, ещё больше оттолкнёт Донецк и Луганск от Киева. Не оставляем надежды на здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе", — сказал Слуцкий журналистам.

Политик напомнил, что Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека и интересов всех граждан, а его команда — пересмотреть "одиозные решения" предыдущего руководства.