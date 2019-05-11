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Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Командование бригады впоследствии представило инцидент как результат обстрела со стороны ополченцев Донбасса
Морпехи вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за это своего командира.
Как известно, конфликт произошел между служащими 35-й бригады морской пехоты ВСУ 9 мая. Подчиненные командира 88-го ее батальона отказались от вылазки, сославшись на уже произошедшие на этом направлении ранее неудачи.
По данным, полученным разведкой ДНР, в ходе развития конфликта командиров и подчиненных, один из них выстрелил в лейтенанта, который впоследствии скончался от ранения. Командование бригады после этого представило его смерть как результат обстрела со стороны ополченцев Донбасса.
Между тем, ранее СМИ Украины сообщили, что в бригаде морпехов украинских ВМС под Донбассом два бойца расстреляли четверых своих сослуживцев. Тела с огнестрельными ранениями были найдены на территории оздоровительного пансионата.
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Украина , Армия , В мире , Конфликты
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