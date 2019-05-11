Тина Канделаки в своем телеграм-канале пишет о том, почему Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в ходе президентских выборов на Украине. Произошло это, считает она, не только из-за плохого пиара, хотя с этим ему не везло все пять лет президентства.
«Как руководитель и менеджер, Порошенко, при всей моей к нему антипатии, на порядок выше Зеленского. Именно ему предлагал пост CEO транснациональный гигант Nestle. Именно он создал большой и успешный бизнес, а присущая ему жадность в среде капиталистов ни разу не порок», — написала Канделаки.
Она считает, что проблемой в имидже Порошенко стал его мнимый алкоголизм.
«На него списывались странности в поведении и принятие неочевидных решений во время встреч на высшем уровне», — отмечает Канделаки. Однако на самом деле причиной всему мог быть сахарный диабет, которым страдает Порошенко. «Диабет, который исключает алкогольную зависимость», — написала она, сославшись на то, что об этом СМИ писали еще 5 лет назад.
Однако неизлечимое заболевание не увеличило уровень эмпатии по отношению к Порошенко.
«На деле же несведущие граждане Украины видели на протокольных съемках несуразного больного человека в пиджаке, заправленном в брюки, с набитыми бог знает чем карманами, с огромными мешками под глазами и вечно «заспанным» лицом. С этим набором он пытался строить из себя великого полководца, хотя даже военная форма сидела на нем плохо», — написала она.