«Он создал успешный бизнес»: Канделаки заступилась за Порошенко

«Как руководитель и менеджер, Порошенко, при всей моей к нему антипатии, на порядок выше Зеленского. Именно ему предлагал пост CEO транснациональный гигант Nestle. Именно он создал большой и успешный бизнес, а присущая ему жадность в среде капиталистов ни разу не порок», — написала Канделаки.

Она считает, что проблемой в имидже Порошенко стал его мнимый алкоголизм.

«На него списывались странности в поведении и принятие неочевидных решений во время встреч на высшем уровне», — отмечает Канделаки. Однако на самом деле причиной всему мог быть сахарный диабет, которым страдает Порошенко. «Диабет, который исключает алкогольную зависимость», — написала она, сославшись на то, что об этом СМИ писали еще 5 лет назад.

Однако неизлечимое заболевание не увеличило уровень эмпатии по отношению к Порошенко.