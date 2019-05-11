Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»

«Меньше доверия общества»: команда Зеленского пересмотрит указы Порошенко

Деятельность избранного президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность начнётся с пересмотра решения его предшественника. Это коснется кадровой политики и конкретных назначений, судей, заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Наша команда отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим», — сказал он, пояснив, что люди, назначенные уходящей администрацией незадолго до завершения работы президентской команды «априори получают меньше доверия общества», сообщает Лига.нет.

По словам Данилюка, команда Зеленского взаимодействует с общественными организациями, в частности, с Центром противодействия коррупции и собирается «перезапустить набор и аттестацию судей».

Планируется также «зачистить систему власти от представителей большого бизнеса».

«Сейчас в системе хватает людей Фирташа, Ахметова и других. Это им помогает конкурировать. Они стараются влезть внутрь, потому что государство не обеспечивает честную конкуренцию и эффективное регулирование экономики», — сказал Данилюк.

Вслед за этим потребуется запретить финансовым группам владеть медиа. «Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов — это не что иное, как цена, которую платят олигархи за политическое влияние», которое в итоге обходится гражданам «в тысячи раз дороже».