Скандал, где не ждали. Украинская власть хочет примирить убитых и их убийц

Сегодня, 8 мая, мариупольские полицейские должны по требованию граждан поделиться с ними одним из элементов их одежды. По крайней мере, об этом сообщил волонтер Мартин Брест

«Мариуполь. Ко Дню памяти. Все патрульные будут нести на своей одежде символ памяти, стилизованный мак. Каждый патрульный отдаст свой символический мак, если вы разделяете наше отношение к этой дате. Просто спросите его. Не берите георгиевскую ленточку, она не принесла ничего, кроме боли и страданий. Возьмите мак. Вы знаете, у кого спросить», — призвал он украинцев.

День памяти и примирения, о котором говорит Брест, появился на Украине недавно. Его стали отмечать с 2015 года как альтернативу Дню Победы. Но ни новый праздник, ни новый символ не примирили украинцев между собой.

День разъединения

Основной идеей, которую продвигает украинская власть, поддерживая новый праздник — объединение, по крайней мере на символическом уровне, со странами Запада.

«Сегодня Украина вместе с другими демократическими государствами и народами чтит память всех погибших в годы Второй мировой войны, всех, кто выдержал нечеловеческую ношу войны», — написал президент Украины Петр Порошенко 8 мая в Facebook.

Порошенко, который для многих украинцев стал президентом войны, заявил, что именно в эти дни для страны пожелание мира являются самыми главными.

«Мира нам всем!» — завершил свое послание украинский президент.

Судя по его записи, главный смысл нового праздника — это продемонстрировать и единство с Западом, который Порошенко называет «демократическими государствами», и одновременно почтить всех участников войны. То есть уравнять с одной стороны бойцов Красной Армии, а с другой — членов запрещенной в РФ УПА, а также тех, кто сражался под немецкими знаменами. В частности, бойцов дивизии СС «Галичина».

В том числе и для этих целей на Украине размещают наружную агитацию, на одной из фотографий которой старый боец УПА жмет руку ветерану Великой Отечественной Войны. Их имена указаны на плакате, который снабжен надписью «Победители над нацизмом». «Упашник» — это Степан Петраш, который утверждал, что сражался и с советскими солдатами. А вот ветеран-краснофлотец — это Иван Залужный.

Украинский блогер Мирослава Бердник смогла узнать, как и почему Залужный все же подал руку тому, кто стрелял в его сослуживцев.

«Пожал руку бандеровцу по просьбе Петра Порошенко в 2015-м году из мести Путину за то, что, сражаясь с жителями Донбасса, там погиб его внук 23-летний Иван Гутник-Залужный, который был мобилизован и проходил службу в АТО», — отметила Бердник.

В общем, даже сам плакат, призывающий объединяться и примиряться, имеет сомнительную историю. Да и боец, который жмет руку националисту, окончил войну не 8-го и не 9-го мая, а, скорее всего, 2 сентября.

Но и без знания истории подобной агитации многие украинцы не воспринимают новый праздник.

«С кем я должен примириться? С нацистами? С их бандеровскими прислужниками? Так я знаю историю без лжи и мифов вятровичей. Я помню их зверства и потому — никакого прощения и примирения с ними. Если победа над фашизмом для вас — грусть и скорбь, это ваша боль. Не забывайте только при этом зиговать и гитлеруславу орать после героямславы сразу, как это делали ваши бандеровские «герои», — отметил накануне праздника украинский общественный деятель Александр Скубченко.

При этом главный символ нового праздника — красный мак — тоже не воспринимается частью общества.

Неудачная копия

В этом году украинскому красному маку, как символу, альтернативному георгиевской ленточки, исполняется пять лет. Выбирали его тоже, чтобы был максимально похожими на Европу.

«Графическое воплощение — с одной стороны, аллюзия красного мака, с другой — кровавого следа от пули, — передает глубину смысла войны, рассказывает о страданиях, о смерти, о героизме, о миллионах погибших — самое важное, что есть в войне. У символа логотип содержит лозунг «Никогда снова», ведь именно в наших руках не допустить повторения ужасов войны и годов военного лихолетья», — отмечалось в сообщении Украинского института национальной памяти в 2014 году.

Там же и подчеркивалось, что 8 и 9 мая 2014 года «в Киеве на официальных мероприятиях впервые будет использована европейская символика памяти погибших в войне — красный мак».

«Предлагаем новый символ как символ нашего уважения к тем, кто уничтожил нацизм. Это будет красный мак — символ европейский и украинский. В наших песнях говорится, что маки зацветают там, где пролилась казацкая кровь», — заявлял тогда директор института Владимир Вятрович.

Автором символа был харьковский дизайнер Сергей Мишанин . Сильно напрягаться ему не пришлось — его детище напоминает красный мак, популярный в первую очередь в Великобритании. Впрочем, в украинском воплощении изображение цветка стало напоминать не только след от пулевой раны, чем и воспользовались противники власти, окрестив новый символ «куриная задница».

Однако заимствуя символы Вятрович и Ко не учли главного — истории и смысла такого символа, как красный мак.

2 мая 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны канадский военный врач Джон Маккрей отправлял в последний путь своего сослуживца Алесиса Хелмера, погибшего во Второй битве при Ипре. Хелмера хоронили на поле цветущих маков. Под впечатлением от увиденного Маккрей на следующий день и написал стихотворение, позже принесшее ему мировую известность — «В полях Фландрии».

«На полях Фландрии между крестами Качает ветер мак рядами», — гласят строчки из стихотворения.

Впервые его опубликовали 8 декабря 1915 года в лондонском журнале Punch. Это стихотворение завоевало популярность, а три года спустя — в 1918 году уволившаяся с должности профессора Университета Джорджии волонтер американской организации YMCA Overseas War Secretaries Мойна Майкл вдохновилась творением Маккрея и написала свое стихотворение — «Мы должны сохранить веру». В нем она поклялась всегда носить красный мак как символ памяти о сражавшихся и погибших в Первой мировой войне. В том же году на конференции своей организации она раздала шелковые красные маки подобные тому, что был приколот к ее пальто, 25 присутствующим.

Присутствующая на конференции француженка Анна Герен вдохновилась символом и сделала его хлопковую копию, которую среди прочих в 1921 году получил и фельдмаршал Дуглас Хейг, командовавший британскими экспедиционными силами на Западном фронте. Как раз в 1921 году Хейг основал Королевский Британский Легион — благотворительную организацию, призванную поддерживать ветеранов Вооруженных Сил Великобритании. Хейгу, как и ветеранам в британских доминионах, символ понравился. И с тех пор он стал поистине британским.

В 1989 году на британских телеэкранах появился четвертый сезон популярного комедийного сериала «Черная гадюка», главную роль в котором исполнил Роуэн Аткинсон (жителям постсоветского пространства он в первую очередь известен как «Мистер Бин»). Последняя сцена сериала была признана одним из лучших моментов в истории британского телевидения, хотя она совсем не комедийная. Британские солдаты поднимаются из окопов в атаку и бегут на верную смерть. Фигуры главных героев постепенно исчезают, а на их месте появляется поле красных маков, над которым всходит солнце.

Сегодня красные маки в разном виде — будь то бумажный цветок, или что-то, напоминающее плюшевую елочную игрушку, можно купить во многих магазинах Великобритании. Есть даже продукция, с изображением алого мака. Так, например, Легион продает даже подобный хиджаб.

Что характерно, изначально британцы приняли символ как память о жертвах и ветеранах Первой мировой войны. Кроме того, британцы не примирялись с коллаборантами. К примеру, схваченный британцами в 1945 году «Лорд Хо-Хо» — выпускник Лондонского университета и нацистский пропагандист Уильям Джойс , год спустя был повешен в Лондоне. При этом Джойс, хоть и был до войны юнионистом — сторонником нахождения Ирландии в составе Великобритании — и информатором о деятельности ИРА, был гражданином США, но не подданным британской короны.

Подобная же участь постигла и создателя Британского добровольческого корпуса в СС Джона Эмери. В отличие от Джойса он был британским подданным. Его отец — Лео Эмери — в 1940-1945 годах был министром по делам Индии и Бирмы. А брат — Гарольд Джулиан Эмери — в свое время был членом Тайного совета Великобритании и Палаты общин британского парламента. Но ни высокопоставленные родственники, ни британское подданство не спасли Эмери. Примиряться с Эмери и Джойсом британцы не захотели.

При этом не во всем мире британский символ воспринимают с почтением. В Китае, который, кстати, является одним из основных украинских партнеров и инвесторов, этот символ вызывает ярость. В 2010 году премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон , надевший красный мак во время визита в КНР, вызвал дипломатический скандал. Для китайцев мак, да еще и на лацкане у британца — роковой цветок. Он напоминает им об Опиумных войнах XIX века, когда они потерпели на своей земле поражение от британцев.

Но украинские власти, желая быть «как на Западе», заимствовали чужой символ для того, чтобы «увековечить память о погибших в 1939-1945 годах». При этом они умудрились украсть и девиз. На сей раз у израильтян.

Рядом с украинским красным маком и датами Второй мировой войны написано «Никогда снова» — слова, которые произносят по всему миру 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста. Особый цинизма факт заимствования приобретает, если вспомнить, что те, с кем украинская власть предлагает примиряться, внесли свою лепту в уничтожение еврейского населения Европы. Достаточно лишь вспомнить о Львовском погроме 1941 года, а также о действиях украинских карательных подразделений, служивших нацистам.

Отрекшись от праздника предков большинства населения Украины, официальные власти не смогли подыскать ему достойной замены. Желая же изжить георгиевскую ленточку, они украли символы других стран, не сильно вдумываясь в их значение.