Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко просит Меркель ужесточить санкций против России 

BFM.RU + ещё 23 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства, стороны обсудили развитие ситуации в Донбассе. Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации на Украине, прежде всего в вопросе восстановления ее территориальной целостности.
В свою очередь, канцлер Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ на Украине. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.
Меркель заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.
BFM.RU: последние новости
Новый церковный конфликт на Украине переходит в публичную плоскость Савченко заявила, что ей угрожают агенты СБУ Коломойский считает Авакова «фактором стабильности» на Украине
Комментарии62
Украина , Видео , В мире , Конфликты , cанкции , Ангела Меркель , Петр Порошенко , ЕС , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад отреагировал на парад Победы в Москве762
Названа официальная причина смерти Доренко68
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе184
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети6
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой55
Видео
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Кто и как будет делить наследство Доренко
Шоу-бизнес
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
Происшествия
Первая катастрофа Superjet: с чего все началось
Происшествия Статьи
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
«Они всегда рядом»: Катя Лель снова увидела НЛО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение