Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель

Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства, стороны обсудили развитие ситуации в Донбассе. Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации на Украине, прежде всего в вопросе восстановления ее территориальной целостности.
В свою очередь, канцлер Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ на Украине. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.
Меркель заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.