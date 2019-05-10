Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель

Порошенко просит Меркель ужесточить санкций против России

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства, стороны обсудили развитие ситуации в Донбассе. Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации на Украине, прежде всего в вопросе восстановления ее территориальной целостности.

В свою очередь, канцлер Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса на Украине, а также личную роль Порошенко в проведении демократических выборов и реализации реформ на Украине. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.

Меркель заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.