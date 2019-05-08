Коломойский вернётся на Украину после инаугурации Зеленского

Символа жду. Потому что скажут потом: «Ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском». Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко — один Коломойский вернулся… Я хочу, чтобы записали моё возвращение уже Зеленскому, — сказал коммерсант в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.

Он добавил, что покинул Незалежную не из-за президента, и более того, в его возвращении нет политического подтекста.

Я долго не появляюсь на Украине — такого раньше не было… Потому что можно приехать, а потом не уехать… Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете, алименты не заплатил — закрывают выезд, — пояснил предприниматель.

Бизнесмен подчеркнул, что при новом главе государства он ожидает справедливости.

Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать права, и никой Филатов (замглавы администрации президента Алексей Филатов. — Ред.) не будет звонить от Порошенко и говорить, что не надо его выпускать, — констатировал он.