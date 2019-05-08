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Коломойский вернётся на Украину после инаугурации Зеленского 

News.ru + ещё 2 22 минуты назад
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не возвращается на родину, поскольку ждёт инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. При этом он отметил, что не собирается никому мстить — ни действующему лидеру Петру Порошенко, ни экс-главе Национального банка Валерии Гонтарёвой.
Символа жду. Потому что скажут потом: «Ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском». Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко — один Коломойский вернулся… Я хочу, чтобы записали моё возвращение уже Зеленскому, — сказал коммерсант в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.
Он добавил, что покинул Незалежную не из-за президента, и более того, в его возвращении нет политического подтекста.
Я долго не появляюсь на Украине — такого раньше не было… Потому что можно приехать, а потом не уехать… Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете, алименты не заплатил — закрывают выезд, — пояснил предприниматель.
Бизнесмен подчеркнул, что при новом главе государства он ожидает справедливости.
Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать права, и никой Филатов (замглавы администрации президента Алексей Филатов. — Ред.) не будет звонить от Порошенко и говорить, что не надо его выпускать, — констатировал он.
Ранее, как писал News.ru, Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром Зеленского, заявил, что не намерен о чём-то просить нового президента. Он не стал опровергать информацию о финансировании кампании шоумена, однако намекнул, что идея о выдвижении кандидата принадлежала не только ему, но и нынешнему главе МВД Арсену Авакову. По его словам, целью проекта была замена Порошенко, от политики которого устал украинский народ.
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Комментарии
Украина , Видео , В мире , Валерия Гонтарева , Игорь Коломойский , Алексей Филатов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Администрация Президента РФ , МВД
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