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«Бандитизм»: Климкин назвал получающих паспорта РФ в Донбассе «ненастоящими россиянами» 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
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По мнению украинского министра, украинцы, получившие российское гражданство, не смогут стать «настоящими россиянами» и пользоваться всеми правами и возможностями жителей РФ.
Климкин также пообещал «одновременно системный и ассиметричный ответ» Киева на решение Москвы о выдаче жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР российских паспортов по упрощенной схеме.
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
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Украина , В мире
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