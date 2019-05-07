Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Президент Украины проходит свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана.

"К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе", — заявил Горбатюк во время беседы с журналистами, которую транслировал телеканал "112. Украина".

По его словам, следователи вызвали Порошенко после того, как тот во время публичных выступлений рассказал новые данные, о которых не сообщал раньше.

Горбатюк подчеркнул, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов.

Как заявлял Порошенко, он лично выносил тела погибших, а также помогал раненым во время Евромайдана. Видео этого выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая . Она выразила негодование речью президента. По мнению Высоцкой, Порошенко приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".