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Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Twitter
Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Президент Украины проходит свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана.
"К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе", — заявил Горбатюк во время беседы с журналистами, которую транслировал телеканал "112. Украина".
По его словам, следователи вызвали Порошенко после того, как тот во время публичных выступлений рассказал новые данные, о которых не сообщал раньше.
Горбатюк подчеркнул, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов.
Как заявлял Порошенко, он лично выносил тела погибших, а также помогал раненым во время Евромайдана. Видео этого выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая. Она выразила негодование речью президента. По мнению Высоцкой, Порошенко приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".
Активный участник тех событий, украинский политик Олег Царев рассказал РИА Новости, что Порошенко не мог выносить раненых и убитых с Евромайдана, так как появлялся там "крайне редко", да и вообще долго не мог определиться, к какой стороне примкнуть.
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Украина , В мире , Олег Царев , Петр Порошенко , Татьяна Высоцкая , Сергей Горбатюк , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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