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Шарий указал на тупость сотрудников СБУ при исполнении убийства Грабовского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 4 часа назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
«Офицеры СБУ должны стучать на сослуживцев, потому что им придется отвечать, в том числе — за убийство Грабовского», — заявил медиаэксперт Анатолий Шарий. Так он прокомментировал расследование газеты ВЗГЛЯД о том, что люди из СБУ причастны к убийству адвоката Юрия Грабовского. Юрист защищал россиян, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ».
«Это, конечно, очень значимая информация. То, что рассказывает этот парень (обвиняемый в убийстве Грабовского Артем Яковенко — прим. газеты ВЗГЛЯД) — очень похоже на их методы, похоже на то, как они работают и действуют. Я склонен верить в то, что это правда. По тупости исполнения — это похоже на Службу безопасности Украины», — считает Анатолий Шарий.
Газета ВЗГЛЯД опубликовала результаты расследования, из которого следует, что сотрудники СБУ причастны к убийству адвоката Юрия Грабовского. Он, напомним, защищал россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в украинской прессе именуют «бойцами ГРУ».
Так, обвиняемый в убийстве Грабовского Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для самого Яковенко это интервью — попытка защитить себя от украинских спецслужб.
«То, что у СБУ в случае с Грабовским что-то пошло не так — это очевидно, потому что они убивали его чуть ли не лопатой. Об этом свидетельствуют и другие моменты, например, как они снимали видео, где он осуждает «агрессию» и говорит про российских солдат», — отметил медиаэксперт.
Шарий отмечает:
«У меня есть две аудиозаписи (и я их обнародую) на которых слышно, как они вербовали человека, который должен был стучать на меня. И я настолько четко вижу сходство в методах, что я на 75-80% склонен верить тому, что рассказал Артем Яковенко».
По его мнению, сотрудники СБУ должны понести ответственность за содеянное, но пока еще действующий президенты Украины, которому подчиняются спецслужбы, будет отвечать за другие преступления.
«Все это имеет непосредственное отношение к Порошенко, потому что СБУ подчиняется напрямую президенту Украины, что прописано в законодательстве страны. Вскоре всем офицерам СБУ, которые в этом участвовали, начнет прилетать, потому что не Порошенко будет за это отвечать. Он будет отвечать за другие вещи», — полагает журналист.
«19 мая у нас инаугурация, и 20 мая уже должен быть арест. Потому что если ничего не будет — тогда к избранному президенту Владимиру Зеленскому появится очень много вопросов и его рейтинг выйдет в ноль. Так что все эти офицеры сейчас должны сами бежать и стучать на сослуживцев, потому что им придется отвечать за серьезные преступления, в том числе — за убийство Грабовского», — резюмировал Шарий.
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Украина , Происшествия , Статьи , Александр Александров , Евгений Ерофеев , Артем Яковенко , Владимир Зеленский , ГРУ , СБУ , Деловая газета "Взгляд"
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