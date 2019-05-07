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Коломойский снова решил откусить и съесть. И кто ему не даст? 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Reuters
Интервью Игоря Коломойского изданию «Бигус.инфо» вызвало целую волну резких высказываний во всех частях политического спектра Украины. Недовольны им и «ватники», и «вышиванки». Причём если первые к нему всегда относились неприязненно, то вторые каких-то пять лет назад чуть не боготворили «Беню» в качестве организатора отпора «путинской агрессии»
Причины недовольства обеих сторон очевидны. «Вышиванки» недовольны тем, что Коломойский назвал Майдан причиной экономического обвала и потери территорий, а конфликт в Донбассе — гражданской войной. «Ватники» — что он считает виновными в этих событиях Януковича и Россию (что странно, потому что предательство Януковича и непоследовательная позиция России — общее место в «ватном» дискурсе, но, видимо, право осуждать их «ватники» оставляют за собой).
Тем не менее совершенно очевиден тот факт, что Коломойский оскорбил словом членов секты свидетелей «святого Майдана» и «российской агрессии». Зачем? Он острый на слово, но просто так языком не ляпает — не Луценко, чай…
Кто такой Игорь Валерьевич Коломойский? Прежде всего, он не политик, а крупный бизнесмен, к тому же — с большим опытом дружественного и не очень поглощения (то, что обычно называют рейдерством). Поэтому в его заявлениях надо искать смысл не политический, а экономический. Это первое.
Второе — а что, разве раньше было так? Было. В ноябре 2014 года, например, когда с ним разговаривал от имени Павла Губарева пранкер Лексус. Любопытная цитата: «Здесь были все свои: Игорь Палица (в оригинале „Тимур“. — Ред.) и Владимир Зеленский (! — Ред.). Вашим ребятам в ДНР очень симпатизирую, потому что вы показали, что свой дом не отдадите никому». Коломойский демонстрировал готовность договариваться с Донбассом и даже обещал представителям ДНР поддержку на выборах в Верховную Раду в контролируемых им округах.
Причём у наблюдателей, помнится, создалось впечатление, что Коломойский понимал, что его разводят и умело подыгрывал, говоря именно то, что ему хотелось донести до аудитории пранкеров.
Чего же Коломойский хотел достичь?
Скорее всего, на всех этапах олигарх преследовал одну цель — расширить свою металлургическую империю за счет других олигархов.
Собственно, он всегда этим занимался. Ходит, например, анекдот о том, что как-то раз Коломойский явился на день рождения к Виктору Пинчуку и предложил тост за его доброту — я, дескать, столько раз его обижал, а он всё не мстит…
Однако активы самого богатого человека Украины, Рината Ахметова, оставались для него недоступными — Ахметов умеет защищаться, и не только юридическими методами. Тут же система власти, гарантировавшая Ахметову безопасность, пошатнулась.
Коломойский вступился за территориальную целостность Украины в 2014 году не потому, что он такой уж патриот, а потому, что хотел контроля над «Азовсталью», мариупольским и одесским портами и еще чем-нибудь. Что-то для него должен был добыть «Азов», что-то — своевременно назначенные чиновники (вроде уже упомянутого Палицы), а закрепить владение всем этим должно было временное правительство, руководители которого, Турчинов и Яценюк, с его точки зрения, подлинного размаха не имели и оценить размер «подарка» были не способны.
Увы, надежды Коломойского тогда не оправдались.
Во-первых, подул «северный ветер», и ожидавшийся марш добробатов до самой границы не состоялся.
Во-вторых, президентом Украины назначили Порошенко, у которого с Коломойским сложные отношения еще со времен президентства Ющенко.
Ради противодействия днепропетровскому олигарху Порошенко договорился с Ахметовым (хотя, если учесть роль Ахметова в создании народных республик, такой союз выглядит противоестественным). США же обеспечили нового президента необходимой поддержкой (судя по всему, пообещали Коломойскому, что в случае попытки свергнуть Порошенко он лишится своих западных активов — это обычная практика в странах, где частная собственность «священна и неприкосновенна»).
В общем, от 2 мая в Одессе и 9-го — в Мариуполе Коломойский не выиграл то ли ничего, то ли почти ничего.
Не получилось? Ничего страшного. Игорь Валерьевич сменил пластинку — он готов на:
— переговоры с Донбассом;
— на федерализацию (в планах Коломойского было получение контроля над самыми экономически «вкусными» регионами Украины — в Днепропетровске уже формировали администрации для Сумской и Харьковской областей, а Борис Филатов прямо говорил, что «глубокая децентрализация» равнозначна федерализации);
— и даже, при определенных условиях, на отказ от членства в НАТО и ЕС («Слушай, кто в НАТО кого ждет? Вы не обращайте внимания на политические возгласы эти. Какое НАТО?» — фраза Коломойского из беседы с пранкером).
А в обмен на это — активы. Гарантии должны обеспечить власти ЛДНР и Россия.
Тогда, в 2014 году, это не сработало.
С одной стороны, российское руководство не было уверено, что Коломойский может выиграть в борьбе против Порошенко, поддержанного посольством США. И оказалось право — в марте 2015 он был вынужден оставить пост губернатора. Скорее всего, получи он поддержку России, итог был бы тот же, только борьба оказалась бы более длительной.
Кстати, характерный момент самонадеянности Коломойского — он предлагал «Губареву» 20 мест в Раде, а на замечание того, что этого мало, ответил, что всё зависит от кадров. В нынешней Раде у Коломойского примерно 15 человек, отобранных им самим, но никакого влияния на законодательный процесс они не оказывают, а некоторые (как, например, Ярош) даже и на заседания не ходят…
С другой стороны, российское руководство вообще очень не любит, когда им манипулируют. Тем более, что Коломойский попал в «черный список» нерукопожатных персон еще со времен рейдерского захвата Кременчугского НПЗ, принадлежавшего украинско-российскому СП.
И вот спустя 4,5 года Коломойский опять начинает говорить о том же самом. Но стартовые условия другие — он теперь основной акционер нового президента и, выступая с заявлениями, противоречащими линии этого президента, демонстрирует возможности изменения риторики власти (как минимум очевидно, что Коломойского за измену привлекать не будут).
Обмен тот же — прекращение войны и политическое урегулирование в обмен на собственность. Вероятность того, что Москва поведется на посулы Коломойского, не очень велика (тем более, что там не уверены в том, что Коломойский настолько контролирует Зеленского, — США-то по-прежнему против…), но Игорь Валерьевич упорно продолжает свою игру.
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Украина , Статьи , Владимир Зеленский , Игорь Палица , Виктор Пинчук , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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